【大行報告】滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國

滙豐研究報告指，隨著賭客重新回流澳門，根據該行的壓力測試重新評估濠賭股的市場份額，上調新濠國際（00200）旗下新濠影匯的收入及EBITDA預測，並略為上調銀河娛樂（00027）收入及EBITDA預測，同時下調澳博（00880）旗下上葡京的收入預測。一眾濠賭股中，該行繼續偏好金沙中國（01928），看好其持有的新物業利好酒店庫存，並專注於中場業務。

滙豐研究予濠賭股投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

該行亦上調澳門首季賭收預測，料中場賭收將達至2019年首季約70%水平，原先預期為45%；次季賭收預測略為提高6%，以反映五一黃金周假期的利好因素；然而基於宏觀不確定性及澳門勞工問題等，對今年下半年賭收預測則大致不變。該行調高2024及2025財年中場收入預測，由早前相當於2019年的88%及101%水平，輕微調高至89%及104%水平。

濠賭股全綫反彈，美高梅中國（02282）表現最好，曾高見10.62元，最多升近8%，收報10.56元，升7.3%；永利澳門（01128）緊隨其後，升6.5%，收報8.58元；新濠及澳博分別升3.9%及2%。兩大藍籌股銀娛及金沙分別升4%及2.9%，收報55.95元及28.4元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧