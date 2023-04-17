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【大行報告】滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國

股樓投資 16:23 2023/04/17

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滙豐研究報告指，隨著賭客重新回流澳門，根據該行的壓力測試重新評估濠賭股的市場份額，上調新濠國際（00200）旗下新濠影匯的收入及EBITDA預測，並略為上調銀河娛樂（00027）收入及EBITDA預測，同時下調澳博（00880）旗下上葡京的收入預測。一眾濠賭股中，該行繼續偏好金沙中國（01928），看好其持有的新物業利好酒店庫存，並專注於中場業務。

滙豐研究予濠賭股投資評級及目標價﹕

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該行亦上調澳門首季賭收預測，料中場賭收將達至2019年首季約70%水平，原先預期為45%；次季賭收預測略為提高6%，以反映五一黃金周假期的利好因素；然而基於宏觀不確定性及澳門勞工問題等，對今年下半年賭收預測則大致不變。該行調高2024及2025財年中場收入預測，由早前相當於2019年的88%及101%水平，輕微調高至89%及104%水平。

濠賭股全綫反彈，美高梅中國（02282）表現最好，曾高見10.62元，最多升近8%，收報10.56元，升7.3%；永利澳門（01128）緊隨其後，升6.5%，收報8.58元；新濠及澳博分別升3.9%及2%。兩大藍籌股銀娛及金沙分別升4%及2.9%，收報55.95元及28.4元。

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記者：郭秀慧

 

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港股 EBITDA 目標價 澳門 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027） 大行報告 酒店

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