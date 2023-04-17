【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去 月薪最高達5.4萬元

想有穩定收入又想工作穩定可以選擇加入政府公務員行列。政府物流服務署請助理物料供應主任，此為公務員職位，

助理物料供應主任主要在部門的物料供應單位執行採購、物料供應及相關工作，或在政府物流服務署執行特定的物料供應工作。

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責任編輯：陳玉蓮