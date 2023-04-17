【AI取代人類？】Google CEO親述AI哪方面發展讓他難以安睡　料多個專業工種受挑戰

▲ 【AI取代人類？】Google CEO親述AI哪方面發展讓他難以安眠 多個專業工種受挑戰

ChatGPT大熱令科企加快投資和應用人工智能（AI）模型，Alphabet兼Google 行政總裁Sundar Pichai 最新接受外電訪問時，被問及AI哪方面發展令他未能安然入睡，Pichai回應指，要讓AI以有益的方式開發和部署，因如果使用不當，會帶來很多害處。他坦言：

我們還沒有找到所有答案，而技術日新月異。這會讓我晚上睡不著嗎？絕對如此。

Pichai舉例，生成類AI可能被用於製作Deepfake（深度偽造）影片、假新聞，可能對社會帶來很大傷害，「任何曾與AI打交道的人都會意識到，這是一種截然不同又令人感受深刻的技術，需要社會規範來考慮如何適應」。

監管AI非一家公司可決定

即使馬斯克、蘋果聯合創辦人Steve Wozniak公開呼籲暫緩訓練較GPT-4更強大的AI大語言模型，以確立社會規範，但包括Google在內的大型科企大多未有直接理會其警告。

Pichai稱，Google已提出建議應如何監管AI，令其發展符合人類道德，「這不是由一家公司可話事，因此我認為除了工程師，社會科學者、倫理學者、哲學家都要共同參與」。

料多項專業工種工作模式將被改變

在道德層面以外，Pichai稱，社會目前尚未為現有AI技術準備就緒，並認為多項專業工種將受到AI深深改變，包括作家、會計師、建築師，甚至諷刺地軟件工程師也可能深受影響。

他認為，AI將改變每家公司的所有產品，舉例如一名放射治療師，5至10年後可能會一個AI助理，每早回到工作時該AI助理就會幫他疏理百項工作，決定哪些是最須優先處理的工作。

Pichai整體而言對AI在人類社會的作用依然樂觀，因為相比以往很多技術發展，很多人類在很早期已開始憂慮其應用。

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