  • 28°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 16:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI取代人類？】Google CEO親述AI哪方面發展讓他難以安睡　料多個專業工種受挑戰

股市 15:52 2023/04/17

分享：

分享：

【AI取代人類？】Google CEO親述AI哪方面發展讓他難以安眠　多個專業工種受挑戰

ChatGPT大熱令科企加快投資和應用人工智能（AI）模型，Alphabet兼Google 行政總裁Sundar Pichai 最新接受外電訪問時，被問及AI哪方面發展令他未能安然入睡，Pichai回應指，要讓AI以有益的方式開發和部署，因如果使用不當，會帶來很多害處。他坦言：

我們還沒有找到所有答案，而技術日新月異。這會讓我晚上睡不著嗎？絕對如此。

Pichai舉例，生成類AI可能被用於製作Deepfake（深度偽造）影片、假新聞，可能對社會帶來很大傷害，「任何曾與AI打交道的人都會意識到，這是一種截然不同又令人感受深刻的技術，需要社會規範來考慮如何適應」。

美國正考慮是否監管ChatGPT等人工智能工具，可見【下一頁】

監管AI非一家公司可決定

即使馬斯克、蘋果聯合創辦人Steve Wozniak公開呼籲暫緩訓練較GPT-4更強大的AI大語言模型，以確立社會規範，但包括Google在內的大型科企大多未有直接理會其警告。

Pichai稱，Google已提出建議應如何監管AI，令其發展符合人類道德，「這不是由一家公司可話事，因此我認為除了工程師，社會科學者、倫理學者、哲學家都要共同參與」。

料多項專業工種工作模式將被改變

在道德層面以外，Pichai稱，社會目前尚未為現有AI技術準備就緒，並認為多項專業工種將受到AI深深改變，包括作家、會計師、建築師，甚至諷刺地軟件工程師也可能深受影響。

他認為，AI將改變每家公司的所有產品，舉例如一名放射治療師，5至10年後可能會一個AI助理，每早回到工作時該AI助理就會幫他疏理百項工作，決定哪些是最須優先處理的工作。

Pichai整體而言對AI在人類社會的作用依然樂觀，因為相比以往很多技術發展，很多人類在很早期已開始憂慮其應用。

相關文章：

【GOOG】三星據報考慮轉投微軟Bing為預設搜尋　Google急研加入AI元素、冀箍30億美元營收

【AI標準】OpenAI、Microsoft、Google等科企代表　擬本周討論制定AI使用標準

【ChatGPT】Google行政總裁： 將加入對話式AI搜尋功能

Alphabet（美：GOOG） 人工智能 Google Alphabet
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】三桶油破頂、中石油升5%　美團午後升4%　恒生指數升逾300點（不斷更新）

下一篇文章

【商湯20】唔止做AI？商湯副業搞潮流文創品牌「羊很大」　賣 Logo Tee、仲賣白酒？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車】小鵬汽車抽升7%　董事長何小鵬料未來10年只餘8家頭部車廠　發布「扶搖」架構、縮新車研發周期
【電動車】小鵬汽車抽升7%　董事長何小鵬料未來10年只餘8家頭部車廠　發布「扶搖」架構、縮新車研發周期
【裁員潮】巴克萊據報本周其投資銀行裁員逾100人　不足6個月第二輪裁員
【裁員潮】巴克萊據報本周其投資銀行裁員逾100人　不足6個月第二輪裁員
【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【港股市況】三桶油破頂、中石油升5%　美團午後升4%　恒生指數升逾300點（不斷更新）
【港股市況】三桶油破頂、中石油升5%　美團午後升4%　恒生指數升逾300點（不斷更新）
【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險
【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險
【外圍一周前瞻】市場關注美股季績　多名聯儲局官員將發表講話
【外圍一周前瞻】市場關注美股季績　多名聯儲局官員將發表講話
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款