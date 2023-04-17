【港元定存】港元定存新客享10厘息 開戶迎新大激賞最後召集

▲ 不少港元定存高息優惠陸續到期。

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轉眼間，4月已進入下半場，今天（4月17日）有兩間銀行加港元定期存款息，包括華僑永亨突推快閃息，「華僑永亨宏富理財」客戶專享特惠年利率，半年期最高達4.18厘，為相同存期的破頂息，推廣期由即日起至4月30日；優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

上述特惠息的附帶條件是宏富理財戶斥100萬元全新資金，半年定存的息率是3.58厘，期內賺息17899元；但計及現金獎賞3000元，相當相等於額外優惠年利率0.6厘，以此推算，全期賺息20899元。

至於建行亞洲減快加慢，上周三（12日）減3個月年息0.15厘；如今微加0.05厘，新息率至3.25厘。

上周8間港銀減港元定存息

此外，回顧上周竟多達8間港銀減定存息，單以上周五（14日）計，已有3行追趕降息快車，例如大眾財務全面減息0.05厘，目前最高息是1年期的3.75厘；大新 （02356） 劈中長息，降幅最多是半年期，削減0.3厘至3.1厘，罕有跟3個月、4個月、5個月、9個月及1年看齊。僅星展逆市獨加。

順帶一提，不少優惠於4月中下旬截止，最快到期是眾安（ZA Bank），被推薦的新開戶客獲加息券，7天年息10厘及1個月年息5厘，明天（18日）就屆滿。

至於集友3個月享3.4厘年息及6個月3.6厘年息，起存額為100萬元，上限3000萬元，適合所有客戶以全新資金在分行渠道開立；推廣期至本周四（20日），額滿即止。同樣南商1年存息享3.8厘，亦於下周三（26日）屆滿。

面對持續4個多月的劈息浪，業界普遍不再把超高息的截止期順延，反而不斷減定存息，令息率低處未算低，專家忠告避險族宜趁特惠息仍在，先鎖定優惠。

高息榜：

7天： 恒生 （00011） 10.9厘

恒生 （00011） 10.9厘 1個月： 富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元；滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞

富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元；滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞 3個月： 工銀亞洲3.8厘

工銀亞洲3.8厘 半年： 華僑永亨4.18厘

華僑永亨4.18厘 1年： 南商3.8厘

南商3.8厘 2年：招商永隆3厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪