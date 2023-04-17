【消費劵】WeChat Pay HK正式登陸百佳、屈臣氏、豐澤 一文看清各大商戶優惠

政府2023消費券計劃第一期消費券已於周日（16日）正式發放，WeChat Pay HK作為六大儲值支付工具營辦商之一，最近也正式登陸百佳超級市場、香港屈臣氏、豐澤，攜手推出限時折扣，並接受使用電子消費券。同時WeChat Pay HK也公佈一系列4月份消費券激賞優惠，參與商戶種類包羅萬有，涵蓋生活百貨、餐飲外賣等優惠，以下將介紹各大商戶的優惠。



▲ WeChat Pay HK正式登陸百佳 屈臣氏 豐澤 2023年消費券計劃第一期 聯手推出多重激賞

消費券發放新地12大商場銷情大升 豪客大花$25萬買金飾 15分鐘大賣120部iPhone，詳見【下一頁】

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優惠專區

即日起，用戶使用 WeChat Pay HK於多家商戶消費，均可享用精彩優惠。只需打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠專區」>「領券」即可瀏覽並領取優惠券。部分內容包括﹕

百佳超級市場：

即日起至2023年4月30日，門市單一消費滿150元或以上，可享10元優惠。

即日起至2023年5月31日，PNS網購單一消費滿300元或以上並使用店取易服務，可享9折優惠。

即日起至2023年5月31日，PNS網購單一消費滿350元或以上送貨服務訂單，可享9折優惠。

即日起至2023年5月31日，PNS網購單一消費滿650元或以上送貨服務訂單，可享50元優惠。

香港屈臣氏：即日起至2023年4月27日，易賞錢App會員於屈臣氏網店購買精選產品單一滿800元，輸入優惠碼即減100元。



豐澤：

即日起至2023年5月21日購買指定智能家居產品單一滿1,000元可享50元優惠 [門巿專享]

即日起至2023年5月21日購買指定haha TRAVEL產品單一滿1,000元可享50元優惠 [門巿專享]

即日起至2023年5月21日購買指定面部美容儀及洗面機單一滿2,000可享100元優惠 [門巿專享]

大家樂：

即日起至2023年５月31日，惠顧單一滿40元，即減4元

即日起至2023年6月30日，惠顧單一滿30元送免費紅豆冰一杯

KFC：

即日起至2023年５月10日，惠顧韓式蒜香炸雞三人分享餐，即減12元

即日起至2023年５月10日，惠顧指定韓式蒜香炸雞套餐，即減3元

即日起至2023年５月10日，惠顧XO醬雞扒桶飯餐，即減3元

即日起至2023年５月25日，惠顧6件椰絲雞尾包葡撻，即減5元

即日起至2023年５月30日，以26元購買超勁辣黃醬雞卷(一件)

星巴克：即日起至2023年５月31日，單一消費滿40元或以上，可享5元優惠

一粥麵：

即日起至2023年５月31日，晚市購買兩款啫啫煲仔菜/功夫小菜系列，即減10元

即日起至2023年５月31日，午市/晚上8點後惠顧必食粉麵/必食靚粥套餐，即減3元

Deliveroo：

即日起至2023年５月31日，5元外賣自取優惠券

即日起至2023年５月31日，10元優惠券

foodpanda：

即日起至2023年4月30日，美食外送滿200元減30元優惠券

即日起至2023年4月30日，外賣自取滿60元減15元優惠券

即日起至2023年4月30日，pandamart 新客6折優惠券

即日起至2023年５月7日，生活百貨 88折優惠券

即日起至2023年５月7日，生活百貨 92折優惠券

即日起至2023年５月7日，麵包西餅店及便利店 92折優惠券

即日起至2023年５月7日，首次購買生活百貨7折優惠券

印花專區

用戶到印花專區，亦可用電子印花換領電子現金券或優惠券。只需打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「印花專區」即可瀏覽當月任務及各款優惠券。部分內容包括﹕

大快活：

早市/茶市 3元優惠券，以1個電子印花換領

午市4元優惠券，以2個電子印花換領

晚市5元優惠券，以3個電子印花換領

美心MX：全日6元電子優惠券，以2個電子印花換領

吉野家：午/晚市5元專屬電子現金券(共2張)，以2個電子印花換領

南記粉麵：滿80元減10元優惠券，以2個電子印花換領

#享以上優惠均需使用WeChat Pay HK支付，優惠須受相關條款及細則約束，請參閱相關活動詳情。優惠數量有限，先到先得。消費券只適用於本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，不適用於外地消費。



【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券 各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.16更新），詳見【下一頁】

儲值支付供應商 ：

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商家：

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責任編輯：陳詠妍