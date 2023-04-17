【電動車】小鵬料未來十年 行業僅剩八間大型車廠

內地電動車新勢力之一的小鵬汽車(09868)董事長何小鵬在上海車展前夕舉行發布會表示，汽車行業淘汰賽剛開始，料未來10年只剩8家大型企業，小品牌將被併入一個大品牌之內，年銷售規模300萬輛才是車企「入場券」。成本平衡、高效研發、高端體驗將是小鵬汽車未來生存之道。憧憬受惠行業整合潮，小鵬全日炒上12%收報44元。

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小鵬亦發布了SPEA 2.0「扶搖」全域智能化架構。該架構可兼容多個平台，能拓展三廂轎車、兩廂車及運動轎跑、休旅車、SUV、MPV、皮卡等多類型車款。何小鵬指出，「扶搖」開發時間經歷5年，累計研發投入超過100億元人民幣，在該架構下，小鵬汽車新車研發周期可縮短20％，零件通用化率提升至80％，整車綜合研發成本降低５０％，而小鵬則正在研發10款車型。

至於搭載「扶搖」架構的首款全新戰略車型超智駕轎跑SUV小鵬G6，將於快將舉行的上海車展中正式亮相。

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