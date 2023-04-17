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【百物騰貴】超市貨品總平均售價去年升2.1%　糧油食品排首位　罐頭較疫情前貴逾3成

理財智慧 16:28 2023/04/17

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消費者委員會公布2022年度超市價格調查，調查採用了3間大型連鎖超市收錄的電子掃瞄數據計算貨品的平均售價，發現相關超市共260項貨品的總平均售價較2021年上升2.1%，高於同期的綜合消費物價指數的升幅（1.9%），亦是自2013年以來，錄得的最大升幅。

消委會表示，近7成貨品（175項）加價，升幅最高的貨品組別首3位分別為「牛油」（15.4%）、「茶包」（11.7%）及「芝士」（10.2%）。「食油」組別的價格升幅雖然排第4位，但總平均售價連續3年上升，去年升幅逾1成（10.1%）。至於平均售價錄得最大跌幅的貨品組別為「葡萄酒」（-5.1%）。

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此外，消委會亦採用了「網上價格一覽通」收錄的網上超市貨品售價，比較15組共80項貨品於疫情前後的平均售價，結果多類罐頭食品的總平均售價於疫情前後的3年間上升逾3成。

調查結果反映市民購買糧油雜貨等生活必需品成本增加，社會正值復常初期，需要時間全面復蘇，消委會呼籲超市集團共擔社會責任，盡量控制糧油食品等必需品的價格。與此同時，消費者亦應貨比三家，精明消費。

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撰文 : 陳楚琨

糧油雜貨 罐頭 超市 經濟 消委會 食品 綜合消費物價指數 香港 葡萄酒

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