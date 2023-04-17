【券商點睇】海倫司拓店思路更重質 看好後續修復及盈利兌現提振估值

中金表示，觀察到海倫司（09869）轉變拓店思路，更重增長質量，而公司的特許合作新模式或有利於長期開店空間兌現。該行 同時看好後續店效修復及盈利兌現帶來的估值提振，維持其「跑贏行業」評級。考慮保本點下降，該行上調今年盈利預測5%至4.3億元人民幣（下同），明年預測7.9億元不變，目標價18.6元。海倫司周一（17日）收報 12.3元，升幅3.9%。



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該行估計，今年3月海倫司同店日銷將恢復至19年同期約90%、2022年同期約104%；3月營業門店整體日銷約0.9萬元，環比2月下降主要係甲流、天氣因素和營業門店統計範圍擴大等影響，但3月末門店整體日銷已穩步回升。 該行估計4月初營業門店達約700家，看好後續店銷恢復及盈虧平衡點下降帶來的盈利兌現。

該行指出，公司對2021年快速擴張下門店爬坡期延長進行反思，修正拓店思路，梳理關停約240至250家，2022年已關閉194家，公司規劃剩餘40至50家將於今年關閉（2022年已計提減值）。 對開店策略進行糾正下，去年下半年新開店平均日銷高於上半年和2021年新開店超30%。 公司計劃今年新開約200家，並對約30家店進行擴店，以在周末等旺季吸納更多客流，預計擴店後人工和租金等成本增長相對低於店銷增長，從而利好門店利潤率。

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另外抽成方面，海倫司按門店銷售額進行階梯式抽成，銷售額越高則抽成比例越高，以實現海倫司對門店現金利潤分成達約70%至80%、合作方投資回收期約1.5-2年。 公司計劃今年新開店主要採用特許經營合作模式，該行認為新模式可有效利用社會資源、降低門店運營成本和風險，能更快更好地佈局具有廣闊空間的下沉市場，從而有利於長期開店空間兌現。

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記者：鄭昊彤