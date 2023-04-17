  • 26°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 20:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】海倫司拓店思路更重質 看好後續修復及盈利兌現提振估值

股樓投資 18:49 2023/04/17

分享：

分享：

中金表示，觀察到海倫司（09869）轉變拓店思路，更重增長質量，而公司的特許合作新模式或有利於長期開店空間兌現。該行同時看好後續店效修復及盈利兌現帶來的估值提振，維持其「跑贏行業」評級。考慮保本點下降，該行上調今年盈利預測5%至4.3億元人民幣（下同），明年預測7.9億元不變，目標價18.6元。海倫司周一（17日）收報12.3元，升幅3.9%。

 


【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

 

該行估計，今年3月海倫司同店日銷將恢復至19年同期約90%、2022年同期約104%；3月營業門店整體日銷約0.9萬元，環比2月下降主要係甲流、天氣因素和營業門店統計範圍擴大等影響，但3月末門店整體日銷已穩步回升。該行估計4月初營業門店達約700家，看好後續店銷恢復及盈虧平衡點下降帶來的盈利兌現。

該行指出，公司對2021年快速擴張下門店爬坡期延長進行反思，修正拓店思路，梳理關停約240至250家，2022年已關閉194家，公司規劃剩餘40至50家將於今年關閉（2022年已計提減值）。對開店策略進行糾正下，去年下半年新開店平均日銷高於上半年和2021年新開店超30%。公司計劃今年新開約200家，並對約30家店進行擴店，以在周末等旺季吸納更多客流，預計擴店後人工和租金等成本增長相對低於店銷增長，從而利好門店利潤率。

 

延伸閱讀：一文看清美團小米績後   大行最新評級和目標價【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 


另外抽成方面，海倫司按門店銷售額進行階梯式抽成，銷售額越高則抽成比例越高，以實現海倫司對門店現金利潤分成達約70%至80%、合作方投資回收期約1.5-2年。公司計劃今年新開店主要採用特許經營合作模式，該行認為新模式可有效利用社會資源、降低門店運營成本和風險，能更快更好地佈局具有廣闊空間的下沉市場，從而有利於長期開店空間兌現。

 

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
目標價 港股 海倫司（09869）

下一篇文章

【綠色觀察者@iM網欄】香港Vs新加坡的可持續發展（上）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【社屋項目】長沙灣順庭居接受申請　提供132單位最快6月入伙
【社屋項目】長沙灣順庭居接受申請　提供132單位最快6月入伙
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【免費巴士】九巴舉辦太陽能巴士免費乘車日　未來四個星期舉辦3次　限指定路線及班次
【免費巴士】九巴舉辦太陽能巴士免費乘車日　未來四個星期舉辦3次　限指定路線及班次
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款