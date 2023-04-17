  • 26°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海信家電921】今年首季淨利同比至少增一倍 海信家電股價大漲逾兩成帶旺板塊

股樓投資 17:23 2023/04/17

分享：

分享：

海信家電（00921）在上周五（14日）發盈喜，預計今年一季度淨利潤介乎5.33億至6.25億元人民幣，較上年同期增長至少一倍達100%至135%。強勁表現隨即反映在公司周一（17日）股價之上，海信家電A股（深：000921）漲停報22.53元人民幣創新高，港股（00941）最高見18.56元同創紀錄，至收市報16.8元，升幅逾兩成達22.8%。

 

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

 

內地家電股同日亦獲帶旺，至收市升幅約在1.5%至3.2%。海爾智家（06690）收報25.05元，升幅2.9%、TCL電子（01070）收報3.48元，升幅3.2%、創維（00751）收報4.07元，升幅1.5%、Vesync（02148）收報3.53元，升幅2.9%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

海信家電上周五披露業績預告稱，2023年3月止三個月即一季度內，預計歸屬於上市公司股東的淨利潤5.33億元至6.25億元，同比增100%至135%；扣除非經常性損益後的淨利潤4.28億元至5.3億元，同比增130%至185%，主要因渠道結構、產品結構改善明顯，持續優化供應鏈管理體系，產品盈利能力顯著提升。

 

【同場加映】溫股知新：恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
海信家電（00921） 海信家電（深：000921） 家電股 港股 Vesync（02148） 海爾智家（06690） TCL電子（01070） 家電

上一篇文章

東環兩房業主微蝕8萬離場　東涌區成交量按月同期跌兩成

下一篇文章

【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.17更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【免費巴士】九巴舉辦太陽能巴士免費乘車日　未來四個星期舉辦3次　限指定路線及班次
【免費巴士】九巴舉辦太陽能巴士免費乘車日　未來四個星期舉辦3次　限指定路線及班次
【社屋項目】長沙灣順庭居接受申請　提供132單位最快6月入伙
【社屋項目】長沙灣順庭居接受申請　提供132單位最快6月入伙
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款