【海信家電921】今年首季淨利同比至少增一倍 海信家電股價大漲逾兩成帶旺板塊

海信家電（00921）在上周五（14日）發盈喜，預計今年一季度淨利潤介乎5.33億至6.25億元人民幣，較上年同期增長至少一倍達100%至135%。強勁表現隨即反映在公司周一（17日）股價之上，海信家電A股（深：000921）漲停報22.53元人民幣創新高，港股（00941）最高見18.56元同創紀錄，至收市報16.8元，升幅逾兩成達22.8%。

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內地家電股同日亦獲帶旺，至收市升幅約在1.5%至3.2%。海爾智家（06690）收報25.05元，升幅2.9%、TCL電子（01070）收報3.48元，升幅3.2%、創維（00751）收報4.07元，升幅1.5%、Vesync（02148）收報3.53元，升幅2.9%。

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海信家電上周五披露業績預告稱，2023年3月止三個月即一季度內，預計歸屬於上市公司股東的淨利潤5.33億元至6.25億元，同比增100%至135%；扣除非經常性損益後的淨利潤4.28億元至5.3億元，同比增130%至185%，主要因渠道結構、產品結構改善明顯，持續優化供應鏈管理體系，產品盈利能力顯著提升。

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責任編輯：鄭昊彤