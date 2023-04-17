【石油股】內地成品油價格上調 三桶油齊造好 中石油升近5%最強

國家發改委公布，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自明日(18日)凌晨零時起內地汽油及柴油價格每噸分別提高550及525元人民幣。

三桶油今日（17日）表現突出，中石油（00857）收報5.33元，升4.9%；中石化（00386）收報5.12元，升3%；中海油（00883）收報12.96元，升2.7%。

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發改委指，三大石油公司要確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策，各地相關部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。

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記者：李兆明