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Tesla上海工廠疑扣員工獎金 工人翻牆去Twitter求助

環球政經 12:26 2023/04/17

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根據網上的帖子和工人的說法，Tesla（TSLA）在周末告知在上海工廠的工人，公司將計劃削減他們的績效獎金後，工人正在社交媒體上向CEO Elon Musk馬斯克和中國公眾求助。

Tesla擁有約2萬名員工，兩名工人告訴路透社，他們在周末被主管告知，他們的季度獎金被削減，這與工廠的業績掛鉤。工人在網上發帖說，他們的季度獎金被削減了約2000元。
 

【同場加映】溫股知新：恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

工人指，當他們被問及削減獎金的原因時，Tesla的主管提到了一個 「安全事件」。一些網上帖子稱，上海工廠的工人因今年工廠發生的一起事件而受到不公平的懲罰，而該事件中一名工人於2月死亡。

上海工廠罕見地爆發了不滿情緒，該工廠是Tesla最大和最有生產力的工廠，馬斯克去年稱讚工人在上海疫情兩個月封鎖期間燃燒了 「凌晨3點的油 」以維持運營。

上周末，百度等論壇開始出現帖子。一些人在中國被封鎖的Twitter上，向馬斯克母親Maye Musk和Tesla的賬戶發推文。

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責任編輯：張瑋婷

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