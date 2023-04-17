▲ 【美債上限】拉加德：不相信美國會發生債務違約 否則後果不堪設想

歐洲央行行長拉加德表示，不相信美國會發生債務違約，否則對全球造成的後果不堪設想。她對美國抱有極大信心，並不相信美國會讓如此嚴重的危機發生。

她周日接受外電訪問時表示，如果美國真的發生債務違約，不僅會對美國產生極為負面的影響，信心將受到挑戰，「我了解政治，我自己也曾置身其中。但有時候對國家更重要的利益要高於一切。」

拉加德之所以談到這一話題，是因為美國面臨一場或給世界經濟帶來衝擊的潛在債務違約。美國總統拜登政府堅持不與眾議院議長麥卡錫進行債務上限談判，因共和黨想以降低美國支出為條件增加債務上限。

美國財政部在採取非常措施避免違反債務上限，但今年夏天上限必須提高，方可避免違約。美國銀行界知名人物和財政部長耶倫等官員數月以來告誡不要讓美國走向違約邊緣。

要拿捏得好信貸投放

面對進一步提高歐元利率來應對通脤的壓力，拉加德表示，一定程度的信貸緊縮，可能會幫到歐洲央行，與耶倫的講話如出一轍。

拉加德指，如果銀行不投放太多信貸，管控好風險，就可能減少歐洲央行在降低通脹必須做的工作，但如果信貸投放降幅太大，又會過度拖累經濟成長。因此，這得拿捏得好。

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編輯：姚卓然

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