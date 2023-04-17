瑞信被收購與AT1債減記事件梳理

近期，瑞士信貸被收購及其巨額額外一級資本債券（Additional Tier 1，簡稱AT1）減記，引發全球市場波動。本文將探討AT1 的投資價值，並對未來作出展望。

事件回顧

瑞士信貸集團股份有限公司（簡稱「瑞信」）是一家擁有全球財富管理、投資銀行及金融服務等業務的公司，是全球十大同時提供投資銀行、私人銀行、資產管理及共享服務的大型投資機構之一，也是依據巴塞爾委員會制定的評估標準確定全球系統重要性銀行之一。

瑞信自2021年起接連遭遇風險事件，業績大幅虧損，更因為提供洗錢等違法服務被法院起訴。2022年10月瑞信全面重組後，前景並不明朗，持續錄得經營虧損和資產流出。2023年3月9日，美國證券交易委員會（SEC）致電瑞信提出技術質疑，瑞信推遲公佈其2022年年度報告。3月14日，瑞信集團發佈年度報告，但表示在2022年和2021財年的報告程序中發現了「重大缺陷」。3月15日，瑞信最大股東、沙特國家銀行董事長表示「不會向瑞信提供更多援助」，引發市場恐慌。3月16日，瑞信宣佈獲得瑞士央行高達500億瑞士法郎的流動性支持，恐慌情緒有所緩解。3月20日，為保護瑞士銀行體系並避免風險擴散至其他市場，在瑞士政府「撮合」下，瑞銀（UBS）宣佈以30億瑞郎收購瑞信，合併以換股形式進行，瑞銀不支出現金，以每股瑞銀股票兌換22.48股瑞信股票，總對價約30億瑞士法郎，這相當於3月17日收盤市值的四成。瑞士央行需向瑞銀提供超過900億瑞士法郎的流動性，瑞士政府還為瑞銀的90億瑞士法郎損失提供擔保。同時，瑞士監管機構FINMA宣佈，瑞信股價調整至每股0.76瑞士法郎，而該行價值160億瑞士法郎的AT1遭到全額減記。瑞士監管機構此舉史無前例，出乎市場意料。

消息發佈後引發全球AT1市場重新定價，價格普跌。3月20日下午，歐洲央行的單一監管機制、單一處置機制和歐洲銀行業監管局發佈聯合聲明，強調銀行的普通股應當最先吸納損失部分，只有「充分使用」股權後才會減記AT1債券。

事件啟發

我們比較了歐洲和亞洲的幾家金融機構所發行的AT1債券。就股息制動機制（即債息派發需要優先於普通股的股息）而言，歐洲銀行發行的AT1債券普遍無此機制；若銀行不支付票息，票息將不會累積，亦不會構成違約，惟無法支付債息所帶來的影響較大，所以實際上發行銀行不會無故取消債息支付。在償付順序方面，瑞士的監管機構保留了較大的權力，可以按照當地法律調整有關受償順序。而亞洲銀行發行的AT1多數條款簡潔明瞭，包括由監管機構進行判斷的PoNV（point of non-viability）、量化的CET1觸發條件，以及部分中資發行的優先股有轉股條款。部分銀行明確說明AT1並非第一個被用於吸納損失的工具。瑞信AT1的條款給予監管機構單獨減記AT1的權力，而該條款並非AT1債券必有的，這是此前被市場忽略的關鍵點。



展望

市場信心受挫，投資邏輯被改變。AT1的存在，尤其是其吸納損失的功能，令銀行資產結構更健康，但前提是這工具的條款透明，風險溢價合理。經此事件，AT1的定價會被重新調整，預計會在比原先更寬的價格水平上交易。與此同時，隨著未來AT1融資成本提高、市場認可度降低令供應量減少，可能引致銀行導向經濟實體的借貸成本走高，導致經濟增長的壓力增加；從存量角度看，如果某些現有AT1於到期日無法再融資，導致無法贖回，可能產生新的信心衝擊。聯邦公開市場委員會（FOMC）和歐洲央行有必要考慮信貸增速放緩所帶來的影響，考慮經濟轉弱的可能和金融系統的風險。因此即使通脹壓力仍然存在，貨幣政策可能會在近期轉向寬鬆。

亞洲的AT1市場規模相對較小，金融行業佔比較為可控。亞洲AT1總規模約為380億美元，佔亞洲金融美元債市場存量的12%。最大的AT1發行地區是中國大陸，規模為250億美元，隨後是香港和泰國。亞洲的銀行和金融企業發行的美元債佔區域整體美元債的比例不算很高，約為24%，其中新加坡和泰國的佔比較高。

亞洲政府對金融企業的穩定經營更為重視。中國政府於2018年開始加強對金融機構的監管，推行包括去槓桿等政策。例如：2021年8月，中信集團介入對華融的援助，令後者順利還本付息，包括贖回永續債；2022年11月，韓國保險公司Heungkuk Life 本計劃不贖回即將到期的永續債，惟韓國監管機構為確保市場穩定，火速注資以確保永續債及時贖回。瑞信事件後，3月23日香港和新加坡監管機構也表示將遵守銀行索賠順序。

中資發行商的債券可能借助安全性轉移（Flight to Quality）的資金流而表現更好。首先由於供應少，而市場配置需求持續存在；其次，政府的監管和支持力度更大；最後，由於過去幾年的去槓桿政策，幫助中國高資質投資級銀行債成為更好的避險資產。

展望未來，如果有關監管方依照近期表態並兌現承諾，在風險承受範圍內AT1仍然是不錯的高收益率投資選擇。

責任編輯︰梁浩碩

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