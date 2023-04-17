英倫銀行擬改革存款擔保計劃 上調企業存款保障金額

英媒周日（16日）引述消息人士報道，英倫銀行（Bank of England）正考慮大幅度改革存款擔保計劃，包括提高企業保障金額，迫使銀行需為系統預留更多資金，確保銀行倒閉時能更快獲得現金。

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有指受矽谷銀行（Silicon Valley Bank， SVB）上月倒閉影響，英國正緊急審查金融服務補償計劃（Financial Services Compensation Scheme，FSCS）。

據悉，監管機構憂慮目前的8.5萬英鎊（約83萬港元）限額僅覆蓋約三分二的存款。而且存款保障計劃體系預留資金水平較低，或令客戶最少遲一周才能重新獲得資金。

消息人士指，情況削弱外界對FSCS的信心，防止銀行擠提的效果也恐削弱。但報道同時指，放債人需為提高門檻和預留資金水平而承擔高昂代價，此前亦一直反對相關改革。

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英倫銀行拒絕評論報道。該行行長貝利（Andrew Bailey）上周曾表示，銀行正考慮改進向小型銀行存戶的支付方式，重點針對支付速度。貝利當時亦承認，提高存款保障額或對整個銀行業產生成本影響，形容天下無免費午餐。

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責任編輯：李俊儀