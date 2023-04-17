▲ 【大灣區】滙豐「聯動大灣區」中小企中心於上水廣場開幕 長駐熟悉大灣區市場的專責諮詢團隊

滙豐「聯動大灣區」中小企中心於上水廣場開幕，為各行業的中小企提供跨境業務支援，中心長駐熟悉大灣區市場的專責諮詢團隊，解答中小企有關財務規劃、業務發展和要員保障等查詢，並為客戶進行詳盡業務分析，提供量身定制的銀行服務和解決方案，商業客戶亦可於中心辦理不同銀行事務，包括開戶、跨境支付、融資、貿易及財富管理等。

滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示，大灣區一直是滙豐業務策略重點之一，隨香港與內地全面恢復免檢疫通關，滙豐會繼續透過線上線下渠道為中小企提供全方位支援，一方面善用新科技加強數碼銀行服務，助他們即時處理日常交易及理財所需，同時提升中小企中心的專業支援，與客戶共同籌劃長遠發展。

滙豐工商金融服務熱線開立戶口查詢升近40%

自香港與内地於今年2月初全面恢復通關以來，到訪滙豐中小企中心的客戶人數持續上升，其中「聯動大灣區」中小企中心的客流更較通關前上升兩倍，而滙豐工商金融服務熱線近月有關開立戶口的查詢亦有所增加，較1月份上升接近四成，客戶主要希望了解所需文件和流程。滙豐亦加強與企業服務供應商等業務夥伴的合作，務求全面配合有意在港開設公司的客戶所需。

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編輯：陳韻妍