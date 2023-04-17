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【綠色金融】消委會：綠色按揭與傳統按揭分別「微乎其微」　息率相若、僅以不同優惠招徠

Hot Talk 13:51 2023/04/17

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【綠色金融】消委會：綠色按揭與傳統按揭分別「微乎其微」　息率相若、僅以不同優惠招徠（圖片來源：消委會）

綠色金融興起，陸續有銀行為合資格環保住宅物業的買家提供專屬按揭（綠色按揭計劃），消委會向本港20間銀行查詢，發現只有一半（10間）有提供綠色按揭計劃， 而且貸款利率與傳統按揭相比基本上沒有分別，建議置業人士選擇按揭計劃時，應詳細對比整體條款及限制，包括貸款利率及提早還款條款等，若只著眼於綠色按揭的優惠，可能會得不償失。

消委會稱，選擇綠色按揭能獲得較傳統按揭更佳的條款相信是購置綠色住宅的業主的合理期望，然而，是次調查中有提供綠色按揭計劃的10間銀行，只推出形形式式的專屬優惠，包括現金回贈、購物禮券、飛行里數獎賞、保費折扣、信用卡免年費、升級理財戶口等，惟均沒有給予客戶更為優惠的按揭利率，所提供的優惠與長遠需付出的供樓利息相比，誘因明顯不足。

綠按現金回贈微不足道

消委會舉例，其中8間銀行專為綠色按揭計劃而設的現金回贈，最高僅由6,888至12,000元不等，另有1間銀行的綠色按揭現金回贈亦只有貸款金額的0.1%，相比貸款全期30年的利息支出，實為微不足道。

消委會鼓勵業界推出更多與綠色建築相關的按揭產品，並提供更多實質優惠與誘因；同時，業界亦可向客戶提供更多「綠建環評」的資訊，鼓勵消費者購買符合更高環保要求的綠色建築，才能推動及支持綠色按揭的發展，亦有利企業建立更好的品牌形象，締造企業與消費者雙贏。

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編輯：李哲毅

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