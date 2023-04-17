▲ 【抖音TikTok】74歲向華強開抖音賬號「龍五向生」 料分享家人溫馨日常、電影圈逸事

繼劉德華、張曼玉及梁朝偉等香港演員進駐抖音後，中國星集團主席、曾在經典港產片《賭神》飾演龍五的向華強亦開設抖音賬號「龍五向生」。抖音指，向太陳嵐此前也正式入駐抖音，相信向華強的抖音裡，將看到更多與向太和家人的溫馨日常。

抖音繼續吹捧80、90年代的香港電影黃金時代，稱向華強和弟弟向華勝創辦了永盛電影公司，製作了《賭神》系列、《逃學威龍》《鹿鼎記》等高票房影片，成為90年代初期香港最具影響力的電影公司。

抖音稱，90年代後期，向華強和太太陳嵐創立了中國星電影公司，向華強任出品人，向太陳嵐任行政監製，拍攝出很多票房口碑雙贏的電影，《瘦身男女》《蜀山傳》《河東獅吼》《暗戰》《黑社會》《忘不了》《大塊頭有大智慧》等，期待向華強的抖音作品中看到更多香港電影台前幕後的逸聞趣事。

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編輯：李哲毅