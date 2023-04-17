  • 29°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 14:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抖音TikTok】74歲向華強開抖音賬號「龍五向生」　料分享家人溫馨日常、電影圈逸事

Hot Talk 13:26 2023/04/17

分享：

分享：

【抖音TikTok】74歲向華強開抖音賬號「龍五向生」　料分享家人溫馨日常、電影圈逸事

繼劉德華、張曼玉及梁朝偉等香港演員進駐抖音後，中國星集團主席、曾在經典港產片《賭神》飾演龍五的向華強亦開設抖音賬號「龍五向生」。抖音指，向太陳嵐此前也正式入駐抖音，相信向華強的抖音裡，將看到更多與向太和家人的溫馨日常。

抖音繼續吹捧80、90年代的香港電影黃金時代，稱向華強和弟弟向華勝創辦了永盛電影公司，製作了《賭神》系列、《逃學威龍》《鹿鼎記》等高票房影片，成為90年代初期香港最具影響力的電影公司。

抖音稱，90年代後期，向華強和太太陳嵐創立了中國星電影公司，向華強任出品人，向太陳嵐任行政監製，拍攝出很多票房口碑雙贏的電影，《瘦身男女》《蜀山傳》《河東獅吼》《暗戰》《黑社會》《忘不了》《大塊頭有大智慧》等，期待向華強的抖音作品中看到更多香港電影台前幕後的逸聞趣事。

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

相關文章：

【騰訊700】騰訊視頻與抖音就長短視頻聯動推廣展開合作　抖音可用騰訊長視頻進行二次創作

【字節跳動】北京市監局調研抖音集團　稱深化政企合作、合力規範直播帶貨價格

編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
監製 電影 陳嵐 向華強 向華勝 張曼玉 梁朝偉 劉德華
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【綠色金融】消委會：綠色按揭與傳統按揭分別「微乎其微」　息率相若、僅以不同優惠招徠

下一篇文章

【消費券2023】友和YOHO於消費券首天交易額增2.7倍、平均訂單1600元　邊3類產品最受歡迎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】三桶油破頂、中石油升近5%　滙豐升逾3%　恒生指數升逾200點（不斷更新）
【港股市況】三桶油破頂、中石油升近5%　滙豐升逾3%　恒生指數升逾200點（不斷更新）
【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險
【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險
【外圍一周前瞻】市場關注美股季績　多名聯儲局官員將發表講話
【外圍一周前瞻】市場關注美股季績　多名聯儲局官員將發表講話
【電動車】小鵬汽車抽升7%　董事長何小鵬料未來10年只餘8家頭部車廠　發布「扶搖」架構、縮新車研發周期
【電動車】小鵬汽車抽升7%　董事長何小鵬料未來10年只餘8家頭部車廠　發布「扶搖」架構、縮新車研發周期
【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【美國加息】耶倫：美國銀行界信貸緊縮　將否定儲局需要更多加息
【美國加息】耶倫：美國銀行界信貸緊縮　將否定儲局需要更多加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款