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【AI爭議】AI生成作品獲Sony世界攝影大獎冠軍　作者拒絕領獎

科技 15:17 2023/04/17

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生成式AI繪圖近日掀起風潮，惟其細緻又逼真的畫像，也愈來愈難以辨識，甚至能夠在比賽中打敗其他人類藝術家，引發出不少爭議。如近日知名攝影比賽Sony世界攝影大獎（Sony World Photography Awards）就公布2023年獲獎名單，其中創意組總冠軍竟由一張AI生成圖片奪得。得獎攝影師在沒有獲得Sony邀請下，自資飛赴倫敦出席頒獎禮，上台揭露真相並拒絕領獎。

【AI應用】應對人手不足？　日本三大銀行引入生成式AI

【AI大戰】Elon Musk創AI公司X.AI　視OpenAI為競爭對手

綜合外媒報道，德國攝影師Boris Eldagsen參加了今年的Sony世界攝影大獎活動，並提交一張名為 「THE ELECTRICIAN」的黑白肖像照片，肉眼看會認為是利用古老技術所拍攝。但事實上，Boris Eldagsen表示，這張照片是他自2022年一直研究的「PSEUDOMNESIA：Fake Memories」系列作品的其中之一，它不僅是虛假記憶，更是從未發生過的虛構回憶，而這系列作品是透過AI圖像生成的作品。

他加以解釋，這系列作品是利用DALL·E 2，並輸入1940年代的視覺語言，經過20到40次重新編輯的所生成。

Sony官方網站　下架相關資訊

Eldagsen指出，是次參與比賽，主要是希望能作實驗，了解這類型的比賽是否已經準備好迎接AI繪圖時代，更強調AI繪圖和攝影作品，不應該在同類型比賽中相互競爭。他補充，是次將拒絕領獎，包括：Sony相機與5,000美元獎金。

目前Sony世界攝影大獎的官方網站與展覽，撤下所有與「THE ELECTRICIAN」有關的圖片與紀錄，創意類獲獎名單，也刪除了得獎者（Winner）字樣。

【AI威脅論】ChatGPT變身邪惡版AI　ChaosGPT誓言毀滅人類

責任編輯：曾曉汶

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