【AI大戰】Elon Musk創AI公司X.AI　視OpenAI為競爭對手

▲ 外媒《華爾街日報》報道，Elon Musk創立了專注於AI發展的公司「X.AI」，被外界視為重新投入AI領域。

馬斯克（Elon Musk）多次公開反對人工智能（AI）研發，不但批評AI研究實驗室OpenAI的研究，更曾簽署信件叫停大型AI項目。但據外媒《華爾街日報》報道，Elon Musk創立了專注於AI發展的公司「X.AI」，被外界視為重新投入AI領域。

外媒《The Verge》表示，內華達州一份文件顯示X.AI在3月9日成立，並以Elon Musk為總監，Elon Musk家族辦公室總監Jared Birchall則為秘書。外媒《金融時報》報道亦稱，Elon Musk計劃創立一間能與OpenAI競爭的AI公司，為此更向SpaceX和Tesla投資者求取資金，以開始公司的運作。

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自外媒《Business Insider》揭露Elon Musk大手購入GPU用以發展生成式AI項目後，有關他成立AI公司的傳言已持續數天。但Elon Musk在Twitter Space的一個訪問中被問及GPU一事時，沒提到仼何相關計劃，並表示：「現在似乎仼何人和他們的狗都在購買GPU。」

外媒指出，X.AI名字意義和Elon Musk旗下企業有關，先是和他分配給Twitter的名字X Corp.相配，以及使用了他對「所有應用程式」的願景的代表字母X。

責任編輯：歐朗欣

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