【俄烏戰爭】俄僱傭兵團首領發文 促普京結束戰爭

外界預期烏克蘭近期會展開反攻之際，俄羅斯僱傭兵團「瓦格納集團」（Wagner Group）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）於網上發文，呼籲俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）結束戰爭。

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普里戈津上周五（14日）發表一篇博客文章，形容國家處於危機。他批評俄羅斯國内精英構成的深層政府（Deep State），獨立於國家政治領導層運作，並效力於不同勢力。

文章形容烏克蘭一旦展開反攻，俄羅斯前線局勢會有惡化風險。因此為了國家權力和當前社會，普里戈津認為有必要為特別軍事行動畫上句號。

他指俄羅斯目前理想的選擇是，宣布戰爭結束及俄羅斯已實現所有計劃目標，並形容俄軍的確在某些方面實現目標。

克里姆林宮原定目標為，完全征服烏克蘭東部四個地區，包括盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）。

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俄方去年宣稱上述四地加入俄羅斯聯邦，但因應戰情失利，俄軍其後撤離赫爾松等地。

但普里戈津於文末表明，他反對將俄羅斯佔領的領土歸還烏克蘭的談判條件，強調只能接受一場公平的戰鬥。

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責任編輯：鄭錦玲