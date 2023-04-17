金正恩帶愛女觀賞體育比賽 祖父生日尚未參謁太陽宮

北韓上周六（15日）迎來太陽節，即北韓已故領袖金日成的生日。《朝中社》周一（17日）報道，北韓現任領袖金正恩在太陽節來臨之際，攜同女兒金朱愛觀看內閣和國防省職員之間的體育比賽。

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《朝中社》報道雖然未有提及金朱愛與金正恩胞妹金與正，但發布照片顯示三人一同亮相。

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北韓2月16日為光明星節，即金正恩父親、北韓已故領袖金正日的生日。金正恩亦在2月17日時攜同金朱愛和金與正，觀看內閣和國防省之間的體育比賽。

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《韓聯社》報道指，金正恩在兩個紀念日時，均未有參謁安放金日成和金正日遺體的錦繡山太陽宮，而是觀看比賽，情況值得留意。

今年為自金正恩執政以來，第二次未有在太陽節公開露面，上次則為2020年。《韓聯社》分析指，金正恩未有亮相或因今年並非逢五逢十等特殊周年，且在加緊推進國防強化工作的情況下，或認為無必要出席偶像化祖父的活動。亦有觀點指，北韓近期偶像化重點對象已從祖輩，轉移至金正恩個人。

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責任編輯：李俊儀