【亞洲貨運】亞洲輸美貨櫃量年減3成　中國跌幅最大達4成

雖然疫後市道回春，但零售業庫存尚未消解，加上貨運物流持續停滯，導致今年3月亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量，年減31.5%，中國發往美國的貨櫃量更銳減4成，創3年來新低。

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據美國調查公司Descartes Datamyne公布的統計數據，3月亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量為121萬7,509個（按20英呎貨櫃計算），較去年同月大減31.5%，降幅較2月（29%）有所擴大，也是連續第8個月陷入萎縮、連續第7個月出現2位數減幅。

連續7個月出現2位數減幅

按産品類別來看，運輸量最大的傢具類産品，較上年同期下降47%，導致整體數字被拉低。傢具類産品運輸量劇降原因，與長期通貨膨脹導致消費者心理惡化有關，此外住宅市場的不確定性，也導致傢具產品的需求低迷。

若按地區來看，報告統計對象的亞洲10個國家和地區，發往美國的海上貨櫃運輸量全部均低於上年。例如亞洲運輸量市佔最高的中國，3月發往美國的海上貨櫃運輸量大幅下降4成，減幅連續第7個月達2位數，市佔降至53.1%，是2020年3月以來最低。東南亞國協（ASEAN）貨櫃運輸量也大幅萎縮，其中越南大減31%、泰國大減32%。

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責任編輯：李智賢

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