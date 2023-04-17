【生成式AI】AWS加入生成式AI大戰　新服務助企業應用基礎模型

生成式AI如ChatGPT等在近月備受注目，而科技大企亦加速開展相關業務。AWS日前亦正式宣布對相關業務的佈局，包括推出供企業建構自家生成型AI的服務「Amazon Bedrock」。該企強調，聊天ChatBot只是生成式AI所能實踐的一小部分，它有望全面改變企業工作。

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包括微軟與Google等均陸續發表生成式AI應用，亦陸續有企業宣布在自家企業的網站或應用上，導入ChatGPT的功能改善客戶服務。AWS機器學習副總裁Vasi Philomin日前在網上訪問上表示，ChatGPT廣受關注，主因他們的應用成功地展示出在語言溝通上AI模型現時的力量，並讓公眾能夠在各種層面上使用。

不過，這只是生成式AI能實現的，很小的一個環節，如果全面發展，它會改造所有的應用。

他舉例，由軟件開發到內容創作的軟件，透過AI與機器學習能實現一些之前想不到的功能。文字模型可以透過指令完成撰寫博客文章、電郵、以至擷取網上資料，到圖像創作模型，以文字製作圖片影像，藉此遊戲業與影視業已可比以前更簡易地創作內容，「這絕不限於聊天。」

相比其他雲端大企，AWS較專注企業業務，Philomin解說該企生成式AI業務的定位時指出，AI模型繁多，AWS將協助企業客戶選擇、建構符合需求的模型，「不會只有一個可用於任何地方的模型，企業應選用最合適的。」

他亦強調，企業要考慮AI運算的成本，

撮要文件是生成式AI很普遍的功能，但如撮寫數份文件，已花數美元的運算資源，這不是可持續的做法。

他強調，AWS的方向是讓企業客戶能夠運用基礎模型開始架構，以符成本效益的方式實現應用，並且讓不論任何規模的企業，都能受益於生成型AI的力量。

具體上，AWS日前推出的Amazon Bedrock，容許企業客戶建構和擴充生成式AI應用程式，企業可使用自有資料基於基礎模型進行客製化，並部署到他們的應用之中。舉例時裝零售產業，用戶可以透過輸入過往廣告示例與及新產品的相關描述，Bedrock在雲端存取基礎模型並微調後，能生成社交媒體內容、展示廣告和產品網頁。

AWS強調，任何規模的企業都可望藉基礎模型存取，應用機器學習，建構自己的生成式AI應用程式。該企不少合作夥伴如埃森哲、德勤、Infosys亦已在建構企業最佳實踐。

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記者：周俊霖

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