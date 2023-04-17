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【乳業股】H&H國際首季總收入增長16%　部分業務將於未來數季實現溫和增長

股市 12:28 2023/04/17

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【乳業股】H&amp;H國際首季總收入增長16%　部分業務將於未來數季實現溫和增長

H&H國際 （01112） 首季總收入按年增長15.7%至31.5億元（人民幣‧下同），當中，嬰幼兒營養及護理用品收入按年跌9.2%至13.9億元，成人營養及護理用品升60.9%至13.1億元，寵物營養及護理用品升20.9%至4.5億元。

按地理位置劃分的收入，中國內地收入按年升15.3%至22.3億元，佔總收入的71%，是公司最大市場，澳洲及新西蘭升18.6%至3.96億元，北美地區升23.2%至3.6億元。

H&H國際表示，收入上升乃主要歸因於集團在中國內地以及澳洲及新西蘭成人營養及護理用品分部的強勁增長以及寵物營養及護理用品分部的穩健增長。儘管益生菌的銷售增長強勁，惟嬰幼兒營養及護理用品分部產生的收入有所減少，主要受到嬰幼兒配方奶粉銷售因渠道優化戰略及嬰幼兒配方奶粉行業的競爭加劇而更加疲弱所影響。

展望今年，集團指，部分業務將於未來數季實現溫和增長。成人營養及護理用品分部，隨著市場於疫情後恢復正常，預期將於中國內地實現溫和增長。而益生菌及營養補充品分部方面，將通過拓展嬰幼兒及兒童系列以及DHA、鈣片及軟糖等其他補充品品類，進一步擴大排名第一的市場份額領先地位。

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【異動｜內需】H&H全日升一成、創逾一年高　對手雅培中國日前宣布退出中國市場

【業績｜乳業股】H&H國際第三季總收入升13%　將加價抗通脹

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編輯：姚卓然

H&H國際控股（01112） 港股 奶粉
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