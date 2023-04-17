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【行業點睇】「五一」出行繼續火爆 熱門路綫車票供應緊張

股樓投資 12:26 2023/04/17

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據內地報道，臨近「五一」假期，不少內地居民已經在規劃假期出行計劃。自上周六（15日）起，旅客已可購買「五一」假期首日，即是4月29日的火車票。國內記者在訂票App上查詢發現，4月29日由北京前往西安、長沙、沈陽等地的列車，只剩下少量餘票，部分方向的高鐵、動車票已經售罄。

【同場加映】溫股知新：恒指上衝 只欠東風？

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北京西站售票車間副主任表示，目前售票情況來看，4月29日去往西安、太原、鄭州、長沙、武漢方向的高鐵列車車票比較緊張，以上方向普速列車還有少量硬座。為滿足旅客出行需求，廣西鐵路部門在假日期間加開或重聯南寧、柳州至桂林、北海、百色、賀州等旅游熱門城市動車組列16趟次。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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中國鐵路南寧局柳州車站客運值班員指出，目前車票預售的熱門是廣州、成都、雲南等方向，預計整個「五一」假期，柳州站增加南寧、賀州等方向6趟車。在綫旅遊平台的數據也顯示，截至4月15日，「五一」假期首日高鐵跨省遊的搜索熱度比上日增長323%，熱門長綫路綫為北京至長沙、北京至武漢、上海至廣州、廣州至重慶等。此外，還有不少旅客選擇提前一天，即是4月28日出發，多條熱門綫路的火車票，同樣較為緊張。

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責任編輯：林衛

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