【美股期貨】道指期貨升62點　納指期貨升2點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段向好，其中道指期貨升62點，納指期貨升2點。美國今日將會公布4月紐約製造業指數、4月NAHB房產市場指數。本周將有多名儲局官員發表講話，另要留意Tesla特斯拉（美：TSLA）及Netflix（美：NFLX）等公布季度業績。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場關注美股季績 多名聯儲局官員將發表講話

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即市走勢︰

【12：03】道指期貨升62點，報34099點，標指期貨升7點，報4171點，納指期貨升2點，報13184點。

【11：34】【GOOG】三星據報考慮轉投微軟Bing為預設搜尋 Google急研加入AI元素、冀箍30億美元營收

【08：47】【裁員潮】巴克萊據報本周其投資銀行裁員逾100人 不足6個月第二輪裁員

【07：30】【美股併購】默克藥廠溢價75%收購Prometheus 涉資848億港元

【07：30】美股上周五反覆偏軟。美大型銀行季績俏，未受累SVB危機 ；不過，美國3月零售銷售增速放緩，投資者憂消費市場正在萎縮，加上美國消費者對短期的通脹預期，增速創近兩年最快，道指上周五跌143點，報33886點；標指跌8點，報4137點；納指跌42點或0.35%，報12123點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩