【美股期貨】道指期貨升28點　納指期貨跌13點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

彭博報道指，根據商品期貨交易委員會的最新數據，上周槓桿基金在所有主要貨幣兌美元上是淨空頭頭寸，為去年年1月以來首次，反映對沖基金正由看淡美元前景，轉為睇好，顯示市場對銀行業危機可能影響聯儲局對抗通脹意願的憂慮正在消退。芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，現時預期5月加息0.25厘的機率已升至85%。

美滙指數靠穩，升0.1%，暫報101.66，美債息微升，暫報3.536厘。

美股期貨周一於盤前個別發展，其中道指期貨升28點，納指期貨跌13點。美國今日將會公布4月紐約製造業指數、4月NAHB房產市場指數。本周將有多名儲局官員發表講話，另要留意Tesla特斯拉（美：TSLA）及Netflix（美：NFLX）等公布季度業績。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場關注美股季績 多名聯儲局官員將發表講話

▼ 點擊圖片放大 +2

即市走勢︰

【18：00】【TSLA】Tesla上海超級工廠員工將被削花紅一事放上社交平台公審 據報與2月的「安全事故」有關

【14：30】【跨境電商】美USCC報告點名批SHEIN、TEMU等中資跨境電商 涉數據風險、侵權及鑽貿易漏洞

【12：03】道指期貨升62點，報34099點，標指期貨升7點，報4171點，納指期貨升2點，報13184點。

【11：34】【GOOG】三星據報考慮轉投微軟Bing為預設搜尋 Google急研加入AI元素、冀箍30億美元營收

【08：47】【裁員潮】巴克萊據報本周其投資銀行裁員逾100人 不足6個月第二輪裁員

【07：30】【美股併購】默克藥廠溢價75%收購Prometheus 涉資848億港元

【07：30】美股上周五反覆偏軟。美大型銀行季績俏，未受累SVB危機 ；不過，美國3月零售銷售增速放緩，投資者憂消費市場正在萎縮，加上美國消費者對短期的通脹預期，增速創近兩年最快，道指上周五跌143點，報33886點；標指跌8點，報4137點；納指跌42點或0.35%，報12123點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤