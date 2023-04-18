【美股期貨】市場觀望美企業績　道指期貨升68點、納指期貨升0.6%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國長債撲3.6厘，美股期貨報升，道指期貨升68點，納指期貨升0.6%。美國今日將會公布3月建築許可、新屋開工數據。美銀（美︰BAC）、高盛（美：GS），強生（美：JNJ）將於開市前公布業績，至於Netflix（美：NFLX）將於收市後放榜。

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即市走勢︰

【18：09】道指期貨升68點，納指期貨升0.6%，標指期貨升13點。

【15：28】【瑞信危機】瑞銀將調整60億美元股份回購計劃 以應對收購瑞信交易

【15：06】【Twitter】馬斯克：收購Twitter不明智兼時間點糟透 但「有些東西是無價的」

【12：07】道指期貨跌2點，報34127點，標指期貨跌1點，報4175點，納指期貨跌17點或0.1%，報13169點。

【10：44】【AI大戰】馬斯克擬推人工智能平台「TruthGPT」 試圖理解宇宙本質、盡力追求真相

【08：33】【銀行危機】嘉信理財首季存款大跌三成 CFO料今年底前存款或重新增長

【08：26】【裁員潮】安永取消分拆審計、諮詢業務後 美國裁員3000人

【08：03】【AAPL】蘋果CEO庫克出訪印度 據報今周將與總理莫迪會面

【07：45】【減持美債】中國連續6個月減持美國國債 持有規模跌至不足8500億美元

【06：23】【AAPL】蘋果推Apple Card存款4.15厘 較全美平均利率高10倍

====以下為4月17日美股市況====

美股好淡爭持，尾市走勢轉好，道指升幅擴大至逾百點， 投資者繼續關注最新美企業績， 以及聯儲局官員的講話。美滙重上102關， 美10年期債息撲3.6厘。

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本港時間今晨4時， 道指升100點或0.3%，收報33987點； 納指升34點或0.3%，收報12157點； 標指升13點，收報4151點。

道富銀行（美：STT）業績遜預期，股價一度急跌18%，收跌逾9%， 創近3年最差單日表現，明日（18日）盤前才公布業績的紐約梅隆銀行（美：BK）亦跌近5%。

美國太空探索技術公司SpaceX宣布推遲原定於周一進行的超重型火箭 「星艦」（Starship）發射計劃。 集團創辦人馬斯克（Elon Musk）在發射前不足10分鐘才在Twitter發表帖文，指「no launch today」（今天不會發射）。SpaceX表示，下一次發射將至少在48小時後進行。

Tesla股價先升後回軟，曾跌逾1.2%， 尾市靠穩倒升逾1%。

彭博報道指，根據商品期貨交易委員會的最新數據，上周槓桿基金在所有主要貨幣兌美元上是淨空頭頭寸，為去年年1月以來首次，反映對沖基金正由看淡美元前景，轉為睇好，顯示市場對銀行業危機可能影響聯儲局對抗通脹意願的憂慮正在消退。芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，現時預期5月加息0.25厘的機率已升至85%。

3月紐約州製造業調查指數跌幅較預期為少，市場對經濟衰退的憂慮降溫，有力繼續加息。美滙指數回升，紐約尾市升0.5%，暫報102.09，升穿102關。現貨金價回落至2000美元以下，美債息上升，暫報3.5946厘，迫近3.6厘。

聯儲局官員巴爾金表示，對銀行業的現狀感到放心，但不想宣布銀行的潛在壓力問題已經得到解決。他稱按當前利率水平，美國經濟運作得剛好。

華爾街最知名的空頭之一、摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，標普500指數的上漲僅由少數幾隻股票推動，如果債券收益率上升，該指數將面臨新低的風險。

Wilson表示，在三個月的滾動基礎上，跑贏標普500指數的股票比例是有記錄以來最低的。Wilson在一份報告中寫道，這「是市場在警告我們，我們還遠遠沒有走出熊市困境」。

蘋果表示，Apple Card儲蓄帳戶現在可供用戶使用，年利率為4.15%，是全美平均水平的10倍以上。蘋果稱，沒有最低存款或餘額要求，用戶可以透過iPhone上的錢包應用程式建立帳戶。

本周將有多名儲局官員發表講話，另要留意Tesla特斯拉（美：TSLA）及Netflix（美：NFLX）等公布季度業績。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場關注美股季績 多名聯儲局官員將發表講話

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即市走勢︰

【04：05】熱門中概股造好，小鵬汽車漲超15%，理想汽車漲超6%，蔚來、騰訊音樂漲超5%，網易、嗶哩嗶哩漲超4%，京東漲超3%，微博、百度漲超2%，阿里巴巴、唯品會漲超1%。

【04：04】曼聯收跌11%，創2022年11月份以來收盤新低。

【03：13】美國參議院民主黨領導人Schumer：必須無附加條件地上調債務上限。

【02：53】紐約6月黃金期貨收跌0.44%，報2007.00美元/盎司。8月黃金期貨收跌0.43%，報2025.70美元/盎司。

【02：47】雷諾CEO表示，與日產汽車就最終協議進行的談判正按預定計劃進展；將在數周內與日產汽車達成最終協議。

【02：37】紐約5月原油期貨收跌1.69美元，跌幅2.05%，報80.83美元/桶。

【02：31】市場消息：丹納赫（美：DHR）將擱置對美國製藥廠商Catalent（美：CTLT）收購計劃。Catalent股價轉跌超1%，此前曾漲5.5%。

【02：09】紐約6月黃金期貨結算價收跌0.44%，報2007美元/盎司。

【02：09】蘑菇街（美：MOGU）漲幅一度擴大至30%，股價報2.96美元。

【01：30】據英國金融時報消息， 安永將裁員3000人，這在其美國公司的員工總數佔比為5%。

【00：24】人工智能聊天機械人ChatGPT金融業應用首批研究成果出爐，據機械人學習研究機構Man AHL本月發表的兩篇新論文，主題分別關於ChatGPT能否解讀美聯儲表態？以及ChatGPT能否預測股價走勢， 據該項學術研究測試，對於解讀聯儲局聲明是「鷹派」還是「鴿派」，以及在確定消息面對某隻股票而言是利好還是利空方面，ChatGPT的表現都相當出色，暗示該技術在將新聞報道、推文和演講稿等大量文字轉化為交易信號方面，可能邁出了重大一步。

【00：22】國際清算銀行行長：利率可能需要保持在更高水平，而且持續的時間可能比此前預期的要長。

【23：52】美國藥廠莫德納（美：MRNA）一度跌逾8%，公司此前發布與默沙東（MCK）合作研發的個性化癌症疫苗階段性研究進展報告。雖然實驗數據相對樂觀，但卻仍未達到市場投資者此前已經過高的預期。

【23：46】歐洲主要股指個別發展，德國DAX30指數跌0.1%，英國富時100指數漲0.1%，法國CAC40指數跌0.3%，泛歐STOXX 600指數微跌不足1點。

【23：36】紐約原油期貨下跌約2.1%，刷新4月11日以來低點至80.80美元/桶。

布蘭特原油期貨也跌大約2.0%，也刷新4月11日以來低點至84.59美元/桶。

【23：02】微軟（美：MSFT）與Epic Games擴大戰略合作，整合Azure OpenAI服務。

【22：31】現貨黃金回落至1990美元/盎司下方，跌0.71%。

【21：46】【星艦 Starship】SpaceX 推遲星艦Starship發射計劃 馬斯克：現在卸下推進劑、過幾日再試

【21：30】美滙美債息回升，道指升35點，納指跌17點

【21：00】【國際油價】G7聯盟據報將俄油價上限維持每桶60美元

【18：00】【TSLA】Tesla上海超級工廠員工將被削花紅一事放上社交平台公審 據報與2月的「安全事故」有關

【14：30】【跨境電商】美USCC報告點名批SHEIN、TEMU等中資跨境電商 涉數據風險、侵權及鑽貿易漏洞

【12：03】道指期貨升62點，報34099點，標指期貨升7點，報4171點，納指期貨升2點，報13184點。

【11：34】【GOOG】三星據報考慮轉投微軟Bing為預設搜尋 Google急研加入AI元素、冀箍30億美元營收

【08：47】【裁員潮】巴克萊據報本周其投資銀行裁員逾100人 不足6個月第二輪裁員

【07：30】【美股併購】默克藥廠溢價75%收購Prometheus 涉資848億港元

【07：30】美股上周五反覆偏軟。美大型銀行季績俏，未受累SVB危機 ；不過，美國3月零售銷售增速放緩，投資者憂消費市場正在萎縮，加上美國消費者對短期的通脹預期，增速創近兩年最快，道指上周五跌143點，報33886點；標指跌8點，報4137點；納指跌42點或0.35%，報12123點。

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責任編輯︰梁浩碩

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