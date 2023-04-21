【美股市況】美股跌幅收窄 納指幾收復失地 Tesla仍挫9%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

Tesla（美：TSLA；特斯拉）首季業績令人失望，拖累科技股早段走低 ;加上美國經濟數據遜色，商業前景下滑，道指一度挫逾越百點，午市跌幅逐步收窄。

截至本港時間1時40分，道指跌45點報33840點，；標指跌8點；納指報12146點，跌10點。特斯拉公布業績後捱沽，大挫9%，低見165美元。

美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)稱，儲局應續加息，，基準利率要高於5厘，才可以達致偏緊水平，並維持在5厘水平一段時間，以壓抑高通脹 ;未來利率變動將取決於經濟表現。

聯儲局公布的褐皮書經濟報告，指美國近周經濟停滯不前，就業及通脹放慢，物價升幅似乎有所放緩。有幾個地區的聯儲銀行表示，在不確定性增加及對流動性擔憂的情況下，銀行收緊貸款標準。在經濟未有急劇衰退下，市場料褐皮書將加強聯儲局下月加息0.25厘的決心。美國國債息率波動，當中3個月國債息率一度升穿5.3厘，其後急回至5.1厘。

美國上周首次申請失業救濟人數達24.5萬人，高於市場預期；上周續領失業金人數186.5萬人，高於市場預期兼創約年半新高。

聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)關注銀行服務使用人工智能(AI)風險，包括數據存在偏差、自動執行的區塊鏈交易合約----聰明合約(smart contract)等。沃勒稱，儲局與銀行業經常討論到AI帶來的潛在風險。

另外，紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)表示，最近通脹增速放緩的趨勢仍在持續，但物價漲幅依然太高，令交易員估計局方在5月將繼續加息。

彭博報道，美國及其盟友正考慮完全幾乎完全禁止對俄羅斯的出口，以增加俄羅斯經濟壓力，報道續指，在5月於日本舉行的七國集團領導人峰會召開前，成

員國官員將啟討論，其目標是使歐盟各國也加入此次打擊行動。知情人士指，這項提議仍在討論中，可能會有變動。

美滙指數偏軟，跌0.2%。美國今日將會公布領先指數。

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即市走勢︰

【22：40】【TSLA】券商憂特斯拉產品繼續減價 集體下調股份目標價

【21：40】【宇宙旅行】SpaceX巨型火箭升空約4分鐘爆了 人類星際旅行仍要等

【21：30】Tesla急挫7%，道指開市跌168點、納指跌0.9%。

【19：30】【美股業績】AT&T盤前挫逾4% 首季營收301億美元 按年增1.4%略遜預期

【17：30】【瑞信危機】新加坡投資者擬組團控告瑞士政府減記瑞信AT1債券

【16：05】【TSM】台積電第一季盈利增2% 料今季見周期底部、人工智能需求緩手機弱勢

【13：31】【化妝品股】歐萊雅L'Oreal首季銷售額按年增13% 歐美表現超預期、中國業務逐步恢復

【12：18】道指期貨跌9點，報34024點，標指期貨跌7點，報4171點，納指期貨跌43點或0.3%，報13139點。

【12：02】【制裁華為】Seagate向華為供應硬碟 遭美國重罰3億美元

【11：49】【TSLA】Tesla連續3季「Strong Hold」比特幣 無懼FTX爆煲及銀行危機

【11：24】【銀行危機】金球被沽空最勁銀行在加拿大？多倫多道明銀行淡倉達到61億美元！

【11：10】【美股焦點】Meta新一輪裁員開始 技術團隊為重災區 另據報計劃裁減或調離IG倫敦員工

【10：33】【瑞信危機】瑞信大部分銀行家或遭裁走 據報與瑞銀討論去留過程「相當殘酷」

【08：27】【儲局官員】威廉斯：銀行業壓力或使信貸狀況收緊 導致消費者支出減少

【08：02】【美股業績】IBM季績勝預期 股價盤後曾升逾3%

【06：00】【TSLA業績】特斯拉首季毛利率驚跌10百分點 純利挫兩成 馬斯克：公司繼續追求銷量、非利潤率

====以下為4月19日美股市況====

聯儲局周三發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告指出，美國近數周的整體經濟活動大致保持不變，就業增長溫和，物價升勢有所放緩，但調整價格的頻率可能較此前為高。

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加息預期仍繼續升溫，帶動美滙指數上揚，升0.22%，暫報101.96。美國10年期國債息率亦升至3.596厘。儲局料維持高利率，道指偏軟，納指則反覆靠穩。截至今晨4時（即收市），道指跌79點，報33897點；標指跌不足1點，報4154點；納指升3點，報12157點。

市場繼續關注美股季績，串流平台Netflix（美：NFLX）首季收入按年增長3.7%至81.6億美元，稍低於市場預期，每股盈利按年跌18.3%至2.88美元，仍勝預期2.86美元。惟市場憂慮未來用戶數目增長，Netflix股價跌3.2%。

特斯拉（Tesla）本月第二度下調美國Model 3及Model Y售價，願意犧牲盈利來促銷，拖累股價跌2%。

美國經濟數據未有顯著減弱，企業首季業績暫時普遍符合市場預期，令市場憧憬經濟或會經歷溫和衰退，故聯儲局仍有條件繼續加息。芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，5月聯儲局加息0.25厘機率已升至88%。值得留意的是，市場料未來連續加息兩次，即6月再加息0.25厘的機率，由上周僅16.5%，升至現時約26.5%，反映利率預期有所升溫。

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即市走勢︰

【23：57】【分拆滙豐】滙豐：平保提倡轉變亞太區業務結構將削集團策略成效 蠶食股息及股東價值

【21：36】【港元滙價】銀行結餘失500億創14年半低 香港下月加P息？

【21：30】加息預期升溫 道指跌36點 納指跌0.8% Tesla績前跌超過3%

【21：28】【阿里巴巴9988】阿里巴巴旗下盒馬傳正籌備在港IPO 可能最快明年上市 盒馬回應：暫時沒有更多評價

【20：30】【環球經濟】花旗料美國經濟衰退延至第四季 上調今年環球經濟增長預測至2.4%

【20：00】【美股業績】摩根士丹利首季收入勝預期 淨利潤按年跌近2成 股價盤前跌逾3%

【19：00】【業績︱教育股】新東方第三財季虧轉盈 經調整純利錄9536萬美元 美股盤前升7%

【18：05】道指期貨跌168點，納指期貨跌111點或0.8%。美滙指數升穿102關，美債息升穿3.6厘水平，暫報3.62厘

【16：00】【英國經濟】英國3月通脹率降至10.1% 惟仍高過預期 食品成本急劇攀升

【15：00】【芯片大戰】ASML首季多賺1.8倍、淨訂單跌46% 台積電砍單傳聞、CFO：其他人樂意接手

【13：00】【銀行危機】三井住友金融集團發行AT1債券 為瑞信危機以來首間全球主要銀行

【12：12】道指期貨跌59點，報34065點，標指期貨跌5點，報4174點，納指期貨跌24點或0.2%，報13168點。

【11：50】【TSLA】Tesla美國一周後再下調3款車型售價 減價介乎7%至9%左右

【10：21】【美股裁員】迪士尼最快下周裁員數千人 Meta據報本周啟動新一輪4000人裁員

【08：58】【美國經濟】美銀CEO：低失業率支持美國將出現溫和衰退 消費者財政仍然穩健

【08：26】【儲局官員】博斯蒂克：傾向於再加息一次 目前通脹仍高致無法考慮減息

【07：45】【美股業績】聯合航空季度虧損收窄至1.9億美元 料今季將恢復盈利

【06：26】【金融中心】紐約曼克頓停車場突倒塌 傳多人傷

【05：56】【NFLX業績】Netflix純利超預期惟新用戶增長未如理想 盤後300美元失而復得 次季續打擊密碼共享

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

====以下為4月18日美股市況====

美大型金融股季績參差，儲局官員倡續加息，美股先挫後穩，美國10年期債息最多跌5.34個基點，報3.547厘。

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截至今晨4時（即收市），道指跌10點，報33976點；標指升3點，報4154點；納指跌3點，報12153點。蘋果推Apple Card存款4.15厘，較全美平均利率高10倍，銀行股未受太大影響。

高盛（美：GS）首季純利按年跌19%至30.9億美元，好過預期，但營收跌5%至122.2億美元遜預期，拖累股價早段曾跌4%，收市跌1.7%。

另一金融股美國銀行（美：BAC），首季淨利潤按年升15%至82億美元，高於預期。收市股價漲0.6%。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，數據顯示通脹仍然居高不下，聯儲局應繼續加息。

布拉德認為，美國經濟衰退的擔憂被誇大。他指華爾街普遍非常認同6個月後，美國會出現經濟衰退，但這並不是解讀當前這種經濟擴張的真正方式。勞動力市場似乎非常非常強勁。鑑於就業市場火爆將支撐強勁的消費，現在似乎還不是預測2023年下半年經濟衰退的時候。

亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）稱，他個人基本假設是，聯儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）將再加息一次，並維持利率在5厘以上一段時間，以遏抑通脹。

美銀行政總裁行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）表示，在他本人看來，美國經濟只會經歷輕度衰退，原因是消費市場表現仍然強健。聯儲局此前的激進加息行動，消費與投資信心勢必受到衝擊，但之前在寬鬆刺激措施下，民間的儲蓄資金仍有剩餘，可以在相當一段時間內繼續支撐消費力度，這將阻止經濟陷入深度衰退。因而，美銀預計美國經濟在今年第二至第四季度將收縮0.5至1個百分點，之後將從明年起恢復增長。

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即市走勢︰

【01：02】聯儲局理事鮑曼表示，懷疑美國推出央行數字貨幣（CBDC）所能帶來的好處。在美國相關的討論還在繼續，但如果沒有國會的批准，聯儲局不會發行央行數字貨幣。

【00：48】加拿大央行行長Macklem：央行不排除再次加息以遏制通脹的可能性。

【00：40】據CoinDesk報道，英特爾（美：INTC）周二給CoinDesk一份聲明中稱，英特爾將停止生產其比特幣挖礦晶片系列。

【00：15】英國藥廠葛蘭素史克（GSK.LN）達成協議，將收購加拿大上市的後期生物製藥公司Bellus Health（BLU.CN），收購價為每股14.75美元。

【23：58】市場消息， 數字貨幣交易所FTX重新設法爭取Tribe Capital提出收購報價，Tribe已經圍繞非正式收購計劃，會見FTX無擔保債權人委員會。

【23：45】歐洲股市造好，德國DAX30指數漲0.52%，英國富時100指數漲0.37%，法國CAC40指數漲0.47%，歐洲斯托克50指數漲0.56%。

【23：41】美國聯邦存款保險公司（FDIC）主席Martin Gruenberg表示，盡管上月美國歷史上第二和第三大銀行相繼倒閉，但FDIC仍有望在2028年法定最後期限之前補充存款保險基金。Gruenberg在一次公開會議上表示，雖然矽谷銀行在3月倒閉，導致FDIC損失約225億美元，但三年前制定的將FDIC保險基金恢復法定最低水平的計劃無需改變。這些銀行的倒閉 ，預計不會對時間表產生重大影響。

【23：29】白宮經濟顧問伯恩斯坦：通脹持續的時間，比政府首次使用「通脹是暫時的」一詞時更長。

【21：30】道指低開57點，報33927點，納指升0.6%，報12232點，標指升12點，報4163點。

【21：10】【美國經濟數據】美國3月建築許可按月跌8.8%至141.3萬套 少於預期

【20：27】【分拆滙豐】平保現身斥滙豐管理層誇大重組成本和風險 滙豐發言人：結論經第三方認證、結構重組方案損害價值

【19：49】【美股業績】美銀首季淨利潤升15%至82億美元 勝預期

【19：14】【美股業績】強生首季經調整盈利勝預期 上調全年銷售及盈利指引

【18：09】道指期貨升68點，納指期貨升0.6%，標指期貨升13點。

【17：11】【美股焦點】摩通：美股科技股或「超買」 經濟即使軟着陸、美股升幅仍不足5%

【16：18】中國首季經濟增長超預期 重開下消費復甦強勁

【15：51】美聯儲堅定加息不動搖

【15：28】【瑞信危機】瑞銀將調整60億美元股份回購計劃 以應對收購瑞信交易

【15：06】【Twitter】馬斯克：收購Twitter不明智兼時間點糟透 但「有些東西是無價的」

【14：59】【中國經濟】ING彭藹嬈：中國現時無需大規模刺激經濟措施 料人民幣年底見6.5算

【13：10】【大行看法】貝萊德質疑「6：4」股債配置策略成效 「新時代需新方式」

【12：52】【全球獨角獸】字節跳動穩守全球最具價值獨角獸寶座 ChatGPT母企OpenAI價值大躍多少？

【12：07】道指期貨跌2點，報34127點，標指期貨跌1點，報4175點，納指期貨跌17點或0.1%，報13169點。

【10：44】【AI大戰】馬斯克擬推人工智能平台「TruthGPT」 試圖理解宇宙本質、盡力追求真相

【08：33】【銀行危機】嘉信理財首季存款大跌三成 CFO料今年底前存款或重新增長

【08：26】【裁員潮】安永取消分拆審計、諮詢業務後 美國裁員3000人

【08：03】【AAPL】蘋果CEO庫克出訪印度 據報今周將與總理莫迪會面

【07：45】【減持美債】中國連續6個月減持美國國債 持有規模跌至不足8500億美元

【06：23】【AAPL】蘋果推Apple Card存款4.15厘 較全美平均利率高10倍

====以下為4月17日美股市況====

美股好淡爭持，尾市走勢轉好，道指升幅擴大至逾百點， 投資者繼續關注最新美企業績， 以及聯儲局官員的講話。美滙重上102關， 美10年期債息撲3.6厘。

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本港時間今晨4時， 道指升100點或0.3%，收報33987點； 納指升34點或0.3%，收報12157點； 標指升13點，收報4151點。

道富銀行（美：STT）業績遜預期，股價一度急跌18%，收跌逾9%， 創近3年最差單日表現，明日（18日）盤前才公布業績的紐約梅隆銀行（美：BK）亦跌近5%。

美國太空探索技術公司SpaceX宣布推遲原定於周一進行的超重型火箭 「星艦」（Starship）發射計劃。 集團創辦人馬斯克（Elon Musk）在發射前不足10分鐘才在Twitter發表帖文，指「no launch today」（今天不會發射）。SpaceX表示，下一次發射將至少在48小時後進行。

Tesla股價先升後回軟，曾跌逾1.2%， 尾市靠穩倒升逾1%。

彭博報道指，根據商品期貨交易委員會的最新數據，上周槓桿基金在所有主要貨幣兌美元上是淨空頭頭寸，為去年年1月以來首次，反映對沖基金正由看淡美元前景，轉為睇好，顯示市場對銀行業危機可能影響聯儲局對抗通脹意願的憂慮正在消退。芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，現時預期5月加息0.25厘的機率已升至85%。

3月紐約州製造業調查指數跌幅較預期為少，市場對經濟衰退的憂慮降溫，有力繼續加息。美滙指數回升，紐約尾市升0.5%，暫報102.09，升穿102關。現貨金價回落至2000美元以下，美債息上升，暫報3.5946厘，迫近3.6厘。

聯儲局官員巴爾金表示，對銀行業的現狀感到放心，但不想宣布銀行的潛在壓力問題已經得到解決。他稱按當前利率水平，美國經濟運作得剛好。

華爾街最知名的空頭之一、摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，標普500指數的上漲僅由少數幾隻股票推動，如果債券收益率上升，該指數將面臨新低的風險。

Wilson表示，在三個月的滾動基礎上，跑贏標普500指數的股票比例是有記錄以來最低的。Wilson在一份報告中寫道，這「是市場在警告我們，我們還遠遠沒有走出熊市困境」。

蘋果表示，Apple Card儲蓄帳戶現在可供用戶使用，年利率為4.15%，是全美平均水平的10倍以上。蘋果稱，沒有最低存款或餘額要求，用戶可以透過iPhone上的錢包應用程式建立帳戶。

本周將有多名儲局官員發表講話，另要留意Tesla特斯拉（美：TSLA）及Netflix（美：NFLX）等公布季度業績。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場關注美股季績 多名聯儲局官員將發表講話

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即市走勢︰

【04：05】熱門中概股造好，小鵬汽車漲超15%，理想汽車漲超6%，蔚來、騰訊音樂漲超5%，網易、嗶哩嗶哩漲超4%，京東漲超3%，微博、百度漲超2%，阿里巴巴、唯品會漲超1%。

【04：04】曼聯收跌11%，創2022年11月份以來收盤新低。

【03：13】美國參議院民主黨領導人Schumer：必須無附加條件地上調債務上限。

【02：53】紐約6月黃金期貨收跌0.44%，報2007.00美元/盎司。8月黃金期貨收跌0.43%，報2025.70美元/盎司。

【02：47】雷諾CEO表示，與日產汽車就最終協議進行的談判正按預定計劃進展；將在數周內與日產汽車達成最終協議。

【02：37】紐約5月原油期貨收跌1.69美元，跌幅2.05%，報80.83美元/桶。

【02：31】市場消息：丹納赫（美：DHR）將擱置對美國製藥廠商Catalent（美：CTLT）收購計劃。Catalent股價轉跌超1%，此前曾漲5.5%。

【02：09】紐約6月黃金期貨結算價收跌0.44%，報2007美元/盎司。

【02：09】蘑菇街（美：MOGU）漲幅一度擴大至30%，股價報2.96美元。

【01：30】據英國金融時報消息， 安永將裁員3000人，這在其美國公司的員工總數佔比為5%。

【00：24】人工智能聊天機械人ChatGPT金融業應用首批研究成果出爐，據機械人學習研究機構Man AHL本月發表的兩篇新論文，主題分別關於ChatGPT能否解讀美聯儲表態？以及ChatGPT能否預測股價走勢， 據該項學術研究測試，對於解讀聯儲局聲明是「鷹派」還是「鴿派」，以及在確定消息面對某隻股票而言是利好還是利空方面，ChatGPT的表現都相當出色，暗示該技術在將新聞報道、推文和演講稿等大量文字轉化為交易信號方面，可能邁出了重大一步。

【00：22】國際清算銀行行長：利率可能需要保持在更高水平，而且持續的時間可能比此前預期的要長。

【23：52】美國藥廠莫德納（美：MRNA）一度跌逾8%，公司此前發布與默沙東（MCK）合作研發的個性化癌症疫苗階段性研究進展報告。雖然實驗數據相對樂觀，但卻仍未達到市場投資者此前已經過高的預期。

【23：46】歐洲主要股指個別發展，德國DAX30指數跌0.1%，英國富時100指數漲0.1%，法國CAC40指數跌0.3%，泛歐STOXX 600指數微跌不足1點。

【23：36】紐約原油期貨下跌約2.1%，刷新4月11日以來低點至80.80美元/桶。

布蘭特原油期貨也跌大約2.0%，也刷新4月11日以來低點至84.59美元/桶。

【23：02】微軟（美：MSFT）與Epic Games擴大戰略合作，整合Azure OpenAI服務。

【22：31】現貨黃金回落至1990美元/盎司下方，跌0.71%。

【21：46】【星艦 Starship】SpaceX 推遲星艦Starship發射計劃 馬斯克：現在卸下推進劑、過幾日再試

【21：30】美滙美債息回升，道指升35點，納指跌17點

【21：00】【國際油價】G7聯盟據報將俄油價上限維持每桶60美元

【18：00】【TSLA】Tesla上海超級工廠員工將被削花紅一事放上社交平台公審 據報與2月的「安全事故」有關

【14：30】【跨境電商】美USCC報告點名批SHEIN、TEMU等中資跨境電商 涉數據風險、侵權及鑽貿易漏洞

【12：03】道指期貨升62點，報34099點，標指期貨升7點，報4171點，納指期貨升2點，報13184點。

【11：34】【GOOG】三星據報考慮轉投微軟Bing為預設搜尋 Google急研加入AI元素、冀箍30億美元營收

【08：47】【裁員潮】巴克萊據報本周其投資銀行裁員逾100人 不足6個月第二輪裁員

【07：30】【美股併購】默克藥廠溢價75%收購Prometheus 涉資848億港元

【07：30】美股上周五反覆偏軟。美大型銀行季績俏，未受累SVB危機 ；不過，美國3月零售銷售增速放緩，投資者憂消費市場正在萎縮，加上美國消費者對短期的通脹預期，增速創近兩年最快，道指上周五跌143點，報33886點；標指跌8點，報4137點；納指跌42點或0.35%，報12123點。

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責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤