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【美股市況】美滙美債息回升　道指升26點　納指跌0.1%　馬斯克SpaceX臨門推遲火箭發射（不斷更新）

股市 23:03 2023/04/17

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美股動態不斷更新

美國太空探索技術公司SpaceX宣布推遲原定於周一進行的超重型火箭 「星艦」（Starship）發射計劃。 集團創辦人馬斯克（Elon Musk）在發射前不足10分鐘才在Twitter發表帖文，指「no launch today」（今天不會發射）。SpaceX表示，下一次發射將至少在48小時後進行。

Tesla股價先升後回軟，報184.69美元，跌0.1%。

彭博報道指，根據商品期貨交易委員會的最新數據，上周槓桿基金在所有主要貨幣兌美元上是淨空頭頭寸，為去年年1月以來首次，反映對沖基金正由看淡美元前景，轉為睇好，顯示市場對銀行業危機可能影響聯儲局對抗通脹意願的憂慮正在消退。芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，現時預期5月加息0.25厘的機率已升至85%。

3月紐約州製造業調查指數跌幅較預期為少，市場對經濟衰退的憂慮降溫，有力繼續加息。美滙指數回升，升0.6%，暫報102.19，升穿102關。美債息上升，暫報3.599厘，迫近3.6厘。

美股周一開市個別發展，道指升26點，納指跌14點。

本周將有多名儲局官員發表講話，另要留意Tesla特斯拉（美：TSLA）及Netflix（美：NFLX）等公布季度業績。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場關注美股季績　多名聯儲局官員將發表講話

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即市走勢︰

【21：46】【星艦 Starship】SpaceX 推遲星艦Starship發射計劃　馬斯克：現在卸下推進劑、過幾日再試

【21：30】美滙美債息回升，道指升35點，納指跌17點

【21：00】【國際油價】G7聯盟據報將俄油價上限維持每桶60美元

【18：00】【TSLA】Tesla上海超級工廠員工將被削花紅一事放上社交平台公審　據報與2月的「安全事故」有關

【14：30】【跨境電商】美USCC報告點名批SHEIN、TEMU等中資跨境電商　涉數據風險、侵權及鑽貿易漏洞

【12：03】道指期貨升62點，報34099點，標指期貨升7點，報4171點，納指期貨升2點，報13184點。

【11：34】【GOOG】三星據報考慮轉投微軟Bing為預設搜尋　Google急研加入AI元素、冀箍30億美元營收

【08：47】【裁員潮】巴克萊據報本周其投資銀行裁員逾100人　不足6個月第二輪裁員

【07：30】【美股併購】默克藥廠溢價75%收購Prometheus　涉資848億港元

【07：30】美股上周五反覆偏軟。美大型銀行季績俏，未受累SVB危機 ；不過，美國3月零售銷售增速放緩，投資者憂消費市場正在萎縮，加上美國消費者對短期的通脹預期，增速創近兩年最快，道指上周五跌143點，報33886點；標指跌8點，報4137點；納指跌42點或0.35%，報12123點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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