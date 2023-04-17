【A股點睇】鈉離子電池首發奇瑞車型號 寧德時代加快布局新技術

全球動力電池龍頭寧德時代（深：300750）日前宣布，其鈉離子電池首發用於奇瑞車型。雙方推出電池品牌為「ENER-Q」，還將就鈉離子電池、磷酸鐵鋰電池、M3P等多種構型電池展開合作，合作成果未來將應用在奇瑞生產的電動車型號「iCAR 03」等量產車型中。

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據報道，與國內一些廠商相比，寧德時代的鈉離子電池落地進程不算特別快。但是，其鈉離子電池在電芯單體能量密度上更具優勢，通過首創的AB電池系統集成技術，實現鈉離子電池鋰離子電池混搭，有望擴展至500公里續航車型。雖然寧德時代曾提出今年將會實現鈉離子電池量產，但受限於供應商的原料產量，實際大規模投產可能要等到2024、2025年。

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據了解，寧德時代不僅要實現鈉離子的量產，也致力於所謂鈉離子電池的產業化，推進上游產業鏈的建成。公司此前介紹，其鈉電池電池電芯正極材料選擇普魯士白材料，負極選擇硬碳材料，產品中既有用於電動汽車的鈉離子動力電池，也有用於儲能電站的鈉離子儲能電池。

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責任編輯：林衛