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【經濟點睇】利率連續8個月維持不變 人行開展1700億MLF操作

股樓投資 12:22 2023/04/17

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中國人民銀行於周一（17日）發布，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展1,700億元（人民幣，下同）1年期中期借貸便利（MLF）操作，中標利率2.75%，與前期保持一致。原來，被視為中期政策利率的MLF利率，已是連續第8個月保持不變，人行曾於去年8月出手將MLF操作和公開市場逆回購操作的中標利率同時分別下降10個基點。

【同場加映】溫股知新：恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

其實，隨着近期部分中小銀行下調存款利率，市場對「降息」的討論聲音不斷，因此本月MLF操作備受關注。在最新發布的中國人民銀行貨幣政策委員會第一季例會新聞稿中，有關利率部分提及到，發揮存款利率市場化調整機制重要作用，發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，推動企業綜合融資成本和個人消費信貸成本穩中有降。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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中信證券表示，今年第一季以來部分銀行在存款利率市場化調整機制下陸續下調存款利率和貸款利率，雖然降成本仍是中長期政策目標，但在貸款利率已經有所下行的環境下，進一步促使利率下調的緊迫性有所下降。鑑於本月有1,500億元MLF到期，相當於本月的MLF超額續做200億元，但規模較此前出現回落。

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責任編輯：林衛

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