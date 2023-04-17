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【大行報告│濠賭】高盛：3大因素支持看好濠賭股、五一假期酒店房價至少3000元　銀娛取代金沙入「確信買入」名單（附個股目標價）

股市 12:47 2023/04/17

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【大行報告│濠賭】高盛：3大因素支持看好濠賭股、五一假期酒店房價至少3000元　銀娛取代金沙入「確信買入」名單

濠賭股經過去年底至今年初的強勢反彈後，過去2個月平均回吐約10%，直至4月來因博彩收益高於市場預期才回升，令今年來股價平均累計升5%。高盛指，根據海外經驗，未來數季出遊及博彩需求將會持續高於疫情前水平，但投資者對於博彩收益的復甦則存在分歧，部分擔心沒有中介對濠賭的影響，而內地樓市疲弱亦對財富製造構成打擊，該行則對於濠賭股前景持正面態度，預期年底中場賭收會回復至疫情前水平，2024年更會超越疫情前，相當於疫情前賭收的110%。

高盛表示，3大因素支持該行對濠賭股的樂觀看法：（1）該行宏觀經濟團隊對於內地經濟前景持正面看法，預期在房地產活動及勞工市場復甦，加上消費信心加強帶動下，今年經濟增長6%；（2）內地經過3年封城後，積壓需求龐大；（3）澳門交通運輸基建及酒店房容量逐步增加下，相信賭場於未來2至3個月可解決外勞配額問題。

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訪澳香港旅客於2月已恢復到疫情前80%水平

澳門已於2月6日恢復內地旅行團名額，內地訪澳旅客已大幅上升，但基於海上及空中航班營運僅及疫情前40%至70%，故旅客數目只恢復至疫情前60%，而香港旅客於2月已恢復到疫情前80%水平。

高盛認為，濠賭股未來將迎來估值重估，因隨五一勞動節將至，澳門中場及非博彩收入料會增加，而攜程旗下Trip.com於五一假期的預訂已恢復至2019年水平，半數賭場酒店的房間已全數爆滿，而且房價更高達3000至7000元，預期隨五一假期將至，酒店房預訂數目會進一步上升。

濠賭股首季EBITDA合共約10億美元

「疫情前，五一假期的澳門賭收較正常水平高30%至40%，若情況重演，意味期間日均賭收約5.2億至5.6億澳門元。」

高盛稱，從該行的成本結構分析，即使失去了中介賭收，只要中場賭收較疫情前高5%，濠賭股的EBITDA仍可回到疫情前水平，預期行業首季EBITDA約10億美元，為2019年首季約40%。

綜合最新賭收及市場佔有率趨勢，加上利息及債券償還估計，以及最新賭枱及酒店房供應，高盛將2023至2025年EBITDA預測下調45%至上調23%，同時調整濠賭股目標價。該行看好銀河娛樂 （00027） 、金沙中國 （01928） 、澳博 （00880） 及新濠博亞（美：MLCO），並在確信買入名單中，以銀娛取代金沙中國。

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編輯：陳韻妍

港股 澳博控股（00880） 金沙中國有限公司（01928） EBITDA 博彩 經濟 旅行團 目標價 澳門 大行報告
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