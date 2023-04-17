【AI應用】應對人手不足？　日本三大銀行引入生成式AI

▲ 日本三大金融機構目前已計畫引入生成式AI，允許員工採用AI機械人協助編寫報告和完成其他任務，減輕員工工作負擔。

生成式人工智能（Generative AI）機械人的應用已滲透到各大行業，尤其金融業的應用情況更為普及。其中日本三大金融機構包括：三菱UFJ金融集團、三井住友金融集團及瑞穗金融集團，目前已計畫引入生成式AI，允許員工採用AI機械人協助編寫報告和完成其他任務，減輕員工工作負擔。

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據《日經新聞》報道指，三菱UFJ金融集團將於今年夏天起，允許採用AI機械人來草擬文件和回覆內部查詢等工作，節省員工處理繁瑣文件的時間，提升工作效率。另外，三菱UFJ金融集團也強調，為防止出現數據外洩的問題，員工輸入的內容將不會被用作AI培訓，以及禁止從外部登入。

三井住友金融集團則於上周宣布，將與微軟日本合作，推出自家對話式AI，目前已正進行測試。預計將在今年9月正式開放予員工使用，屆時員工便可透過該系統替客戶準備計劃資料和提供建議，同時也可用作查核商業法規。

至於瑞穗金融集團，也計劃在集團內部引入AI工具，但細節則暫未公開。

事實上，日本企業及政府對於引入生成式AI，均持有開放態度。日前日本數碼大臣河野太郎也在眾議院內閣委員會中表態，將積極考慮善用ChatGPT，改革日本政府的工作模式，減輕國家公務員負擔，並緩解人才荒。

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責任編輯：曾曉汶

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