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【大行報告｜電訊股】瑞銀料兩利好續撑中移動向上　目標價為85元、潛在升幅達25%

股市 12:05 2023/04/17

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【大行報告｜電訊股】瑞銀料兩利好續撑中移動向上　目標價為85元、潛在升幅達25%

瑞銀發表研究報告指，即使高基數效應，預料中資電訊股首季繼續增長，當中相信中移動 （00941） 因工業數碼化收入增長更高，料其業績會從同業之中跑出，同時公司2023年預測股息率達8厘，屬吸引水平，重申首選中移動，目標價為85元，意味潛在升幅達25%，予「買入」評級。

該行又相信中移動對發展企業5G業務定位不錯，且擁大來自傳統電訊業務的巨大現金流，故認為近期的估值重估應會在首季業績後延續。

料中移動首季盈利增長勝同業

瑞銀預料首季中移動、中電信 （00728） 、聯通 （00762） 服務收入分別升8%、7.8%、6%，而除稅前盈利增長分別為5.9%、3.4%、3%，因此選股次序亦因盈利增長而排行。至於淨利潤率方面，中移動為6.8%，中電信、聯通分別達10.3%及12.4%。

另外，該行亦預計中興 （00763） 首季收入升10%，毛利率維持在38%，合符全年指引；而中國鐵塔 （00788） 收入料增長2.7%，而EBITDA和淨利潤分別增長1.5%及14.7%。

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編輯：姚卓然

中國聯通（00762） 中國電信（00728） 中國移動（00941） 港股 EBITDA 潛在升幅 中國鐵塔（00788） 電訊 中資電訊股 目標價
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