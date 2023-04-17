美國阿拉巴馬州生日派對爆槍擊 釀4死28傷

美國阿拉巴馬州戴德維爾市（Dadeville）上周六（15日）夜晚發生槍擊案，一名16歲女生的生日派對上有人開槍殺死4人，包括壽星女的兄弟遇害。槍擊案造成28人受傷，其中5人為重傷需送院搶救。

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事發於當地時間晚上約10時半（香港時間周日上午約11時半），當地市中心的一間舞蹈室內舉行一場生日派對。派對DJ透露事發時，他試圖協助賓客躲到桌子下，但現場環境太黑，當時無法分辨哪個方向發出槍聲及槍手身份。

當地媒體《Montgomery Advertiser》報道指，壽星女Alexis兄弟Phil Dowdell遇難，其母身上亦有兩處槍傷。

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當地官員指，事件中最少有15名青少年中槍，6人經治療後已出院。另有9人轉院治療，其中5人傷勢危殆，4人情況穩定。

壽星女祖母Annette Allen接受訪問指，所有人都處於悲傷狀態。當地牧師Ben Hayes亦指，整個小鎮都感到悲傷及震驚。

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當地警方指槍手已不會再對社區構成威脅，但尚未透露槍手身份。警方指是次槍擊案涉及爭執，但暫時未知詳情，希望民眾能提供綫索。

美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明指，當孩子未能毫無恐懼地參加生日派對時，家長是否應在子女每次出門上學、去戲院或公園時感到憂慮。

拜登指槍械是美國孩子的頭號殺手，且數目更正在上升，案件令人憤慨且不能接受，民眾應同意國會採取行動來全面改革槍械制度。

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責任編輯：李俊儀