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【科技展】香港3大科技展　匯聚3千展商洽談

商業 11:29 2023/04/17

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香港貿發局公布，首屆「香港國際創科展（InnoEX）」連同「香港春季電子產品展」及「香港國際春季燈飾展」3大科技展，合共吸引逾6.6萬名來自包括内地、東盟（ASEAN）、日韓、台灣、美國、印度、俄羅斯等在內、約160個國家及地區的買家參觀和洽商。

【消費券2023】消費券首日派發商場人流旺　市民消費亦較疏爽

有關技展透過結合實體和網上展覽的「展覽+」融合模式舉行，環球展商、業界人士和買家可透過「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行洽商，截至周日（16日）合共安排了逾3,000場商貿會議。

香港貿發局副總裁張淑芬表示， 3大科技展匯聚了接近3,000家、來自20個國家及地區的展商，展示最新科研成果、科技方案及各類電子和照明產品，吸引世界各地買家來港洽商，成功開拓了不少跨區域、跨行業機遇，開拓在創科領域合作上的無限可能，不少展商更喜獲即場訂單及促成實質商貿合作，成績令人鼓舞。

38%展商將拓東盟市場

大會委託獨立調查機構在展會期間訪問了逾1,000名參展商及買家，有75%認為整體銷情會在未來半年至1年內增加；有86%受訪者則預期，其整體銷售額會在未來1至2年上升。受訪者認為香港創科界的優勢在於擁有高素質和多元文化的人才庫 (26%)、富創意的科技方案 (25%)、並具有聯繫環球與中國內地的獨特優勢 (21%)。

此外，不少公司亦表明會致力拓展新興市場，當中38%受訪本地參展商表示正在嘗試或計劃開拓東盟國家；有31%計劃開拓大灣區城市，當中89%對成功開拓有關市場感到樂觀；還有21%表示正在拓展中國內地大灣區以外的城市。

被問及現時創科公司開拓大灣區市場最有利的因素時，約50%國際創科展受訪本地參展商認為，是香港及內地政府提供政策支持或兩地團體提供協助；另外分別有約30%認為，是內地或國際企業樂意與香港企業合作，及香港與大灣區其他城市優勢互補。

【中小企展望】低基數效應　港中小企對前景期望創新高

責任編輯：歐陽佩

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