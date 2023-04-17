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【大行報告｜港股】中金：今年海外中資股盈利增速料反彈至10.4%　建議啞鈴式配置派息股及成長科網股

股市 11:19 2023/04/17

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【大行報告｜港股】中金：今年海外中資股盈利增速料反彈至10.4%　建議啞鈴式配置派息股及成長科網股

業績期完結，中金發表報告指，海外中資股市場（香港和美國中概股）2022年整體盈利按年下滑8.2%（以港元計價），預計2023年海外中資股盈利溫和修復，有效的信貸擴張是進一步上行主要動力。中金稱，綜合對於2023年GDP增長5.5%的假設，預計今年海外中資股收入增長9.5%，基本情形下盈利有望增長10.4%，其中非金融板塊增長15.4%，金融板塊增長6.5%。

中金建議，市場估值依然偏低，出現較大的意外波動可以逢低加倉；另一方面，建議投資者從「現金流」上尋找確定性，對應行業光譜上的「啞鈴」配置，一頭為紅利（分紅現金流）、一頭為科技互聯網（成長現金流）。

去年下半年盈利跌幅擴大

中金指，以港幣計價，2022年上半年海外中資股盈利按年下滑2.7%，而下半年尤其是四季度疫情擴散疊加地產行業下行壓力導致消費和投資均表現不佳，盈利按年下滑14.4%，大部分行業下半年盈利下跌，僅汽車及零部件受政策支持邊際改善。

中金認為，企業盈利能否更進一步進而打開市場更大的上行空間，主要取決於經濟能否找到有效信貸擴張，進而將當前較為寬鬆的流動性轉化為增長，提升整體經濟和企業的投資回報率。

今年受惠政策推動經濟修復 PPI、CPI剪刀差擴大

展望2023年，中金強調，海外中資股盈利的逐步修復屬大概率事件，收入方面，中全認為，政策發力下經濟活動逐步修復，企業收入端有望逐步修復，尤其是此前受疫情和地產擾動較多的相關線下消費和地產板塊，但料部分板塊如交通運輸和半導體等預計依然負增長。

成本方面，中金提出，上游成本壓力緩解和下游企業運營改善或助推整體淨利潤率提升，PPI的持續走低尤其是與CPI剪刀差的擴大通脹與中下游企業的利率具有較強相關性。

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編輯：李哲毅

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