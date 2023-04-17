【惡意程式】攻擊對象不只Windows　Mac系統成LockBit勒索軟件新目標

▲ LockBit針對蘋果（Apple）Mac系統的勒索軟件流出巿面，應是首個為Mac系統而設的勒索軟件。

勒索軟件服務公司LockBit一向以不同價錢向客户出售其服務，而主要攻擊對象為被企業廣泛採用的Windows和Linux等系統。然而，近日外媒《9To5Mac》引述MalwareHunterTeam的安全研究員指，LockBit針對蘋果（Apple）Mac系統的勒索軟件流出巿面，應是首個為Mac系統而設的勒索軟件。

此款針對Apple Mac系統的勒索軟件名為「locker_Apple_M1_64」。Twitter資訊安全帳號vx-underground指，勒索軟件似乎在去年11月已在網上出現，惟MalwareHunterTeam和《9To5Mac》均無發現仼何人提及該軟件，估計其早已存在但現在才得到關注。

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MalwareHunterTeam認為這次是LockBit開始攻擊Apple設備的首個公開警報。安全分析師Brett Callow表示，這是勒索軟件團體第一次以Apple系統為目標。而LockBit以提供勒索軟件服務作招徠，分析團隊預計未來會有一波針對Mac系統的攻擊。

責任編輯：歐朗欣

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