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兒童染Arcturus變種恐致結膜炎 印度新增確診單日飆3成

環球社會熱點 11:08 2023/04/17

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Omicron亞變種毒株Arcturus（XBB.1.16）於全球最少22國出現，更成為印度疫情近期惡化主因。印度近期的新增確診新冠個案單日飆升3成，有專家表示兒童如感染Arcturus變種，可能會出現結膜炎的症狀。

印度部分地區重推口罩令 新冠變種肆虐 【下一頁】

全球包括新加坡、澳洲、英國等22國都錄得Arcturus變種個案。根據印度聯邦衛生部的數據，印度全國上周四（13日）錄得10,158宗新增確診，單日内飆升3成。

兒科醫生、印度兒科學會免疫委員會前主席Vipin Vashishtha表示，有別於以往變種引發的幾波疫情，他治療患有Arcturus變種的兒童，發現新變種引發的症狀包括高燒、咳嗽或結膜炎。

另一名兒科醫生Rahul Nagpal也透露，當地的兒童感染個案持續增加。至於成人感染Arcturus變種的主要症狀，則包括流鼻涕、喉嚨痛和咳嗽。

東京大學科學家的一項預印本研究表明，Arcturus變種的傳播效率，分別比XBB.1和 XBB 高出約1.17及1.27倍。

印度疫苗生產商印度血清研究所已恢復生產新冠疫苗Covishield，以應對疫情升溫下的需求。該公司仍有600萬劑新冠疫苗Covovax庫存，可根據需求隨時提供給私立醫院。

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責任編輯：鄭錦玲

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疫情 傳染病 印度 疫苗 喉嚨痛 結膜炎 咳嗽

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