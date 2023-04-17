▲ 【人民幣】法巴：人民幣國際化加快將吸引更多外資流入A股市場 料今年離岸人債發行創新高

不少新興市場使用人民幣進行結算，法巴指，隨愈來愈多國家在貿易活動上使用人民幣結算，將會令人民幣國際化步伐明顯加快，但人民幣國際化仍面對不少障礙，包括周期性的問題，部分問題也需要很長時間才能克服，如金融市場未成熟、資本帳仍存控制及中國在全球影響力仍有限等。

法巴認為，中國監管機很可能會利用近日的地緣政治化，以及中國在商業上的影響力，來推動人民幣國際化。

「結合人民幣國際化及中國與新興市場的聯繫，人民幣將會變成新興市場的金融貨幣，而中國經常帳盈餘將會抵銷美國在息差上的優勢，預期美元兌人民幣會保持平穩。」

A股覆蓋不少獨特行業

法巴表示，人民幣國際化或會吸引更多外資流入中國A股市場，因A股覆蓋不少獨特行業，為其他新興市場找不到的，亦支持該行今年對A股持溫和看好的看法。

面對息口向下，加上本土需求相對向好，預期會推動離岸人民幣債券發行達至新高，而隨更多環球投資者遠離美元融資，人民幣債券市場更加受到關注。

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編輯：陳韻妍