▲ 【A股股王】內媒紛報中移動市值破2萬億超越茅台？ 恐擺了烏龍

「中字股」續炒估值修復概念，中移動A股、港股升幅凌厲。中移動A股（滬：600941）周一（17日）升近5%，高見103元人民幣，收報102.81元人民幣，單計A股市值928億元人民幣；港股方面，中移動 （00941） 午後升幅擴大至近4%，高見69.65元，收報69元，升3.1%，H股市值1.4萬億元，AH股市值總計1.52萬億元。

不過，內地傳媒紛報道中移動市值突破2萬億元人民幣，市值超過茅台的2.2萬億元人民幣，相信是以中移動AH股整體發行股數213.68億股，並單以A股股價102.81元人民幣計，擺了個烏龍。

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編輯：姚卓然