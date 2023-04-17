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【A股股王】中移動港股午後逼70元 A股市值2.2萬億人幣、追平貴州茅台
股市 14:43 2023/04/17
「中字股」續炒估值修復概念，中移動A股、港股升幅凌厲。中移動A股（滬：600941）周一（17日）現升近5%，高見103元人民幣，總市值為2.2萬億元人民幣，一度超越貴州茅台（滬：600519）的2.19萬億市值，榮登A股市值最大公司。貴州茅台現升2%，報1748元人民幣。
港股方面，中移動 （00941） 午後升幅擴大至近4%，見69.65元，成交逾22億元。其他中資電訊股亦見走高，聯通 （00762） 升2%，中電信 （00728） 升逾3%。
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編輯：姚卓然
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