【香港經濟】東亞銀行料香港今年GDP增長5%　恒指6個月可見23,500點

▲ 【香港經濟】東亞銀行料全年GDP增5% 恒生指數6個月目標23,500點

香港第一季加快經濟活動以至舉行多項旅遊盛事，東亞銀行經濟研究部表示，香港整體經濟首季已回復增長，而旅遊相關的商業及投資活動將成今年香港經濟增長動力，料今年香港GDP增長約5%，較2022年收縮3.5%大幅改善。

在中港經濟情況好轉下，住宅市場情緒改善，地產市場呈觸底回穩，而且最新財政與預算案已調整買樓稅階，或加快買家入市步伐，料2023年樓市有望企穩。

東亞料恒指6個月見23500點

中港股市方面，東亞的恒生指數6個月目標為23,500點，較現價有約15%上行空間。由於第四季盈利表現遜預期，市場亦憂慮科企或重新增加資本投放及開支，因此市場對企業盈利上調空間不算進取。

不過，東亞認為，內地疫後經濟重啟速度超預期，或為中資股業績重拾增長。3月外圍環境雖不穩，該行相信只要避免骨牌式倒塌的全球系統性風險，應無礙內地經濟復甦。受惠去年低基數效應，首季與內地經濟周期敏感度較高的板塊，如內銀、內房、工業、非必要消費及原材料上月經營數字或有驚喜。

東亞銀行表示，港股市場表現好壞，除視乎中港宏觀環境及企業盈利表現外，資金流動性及估值水平亦為關鍵因素。隨中資股在恒指成份比例增加，人民幣走勢與恒指表現關係密切，因此壓制美債收益率及刺激人民幣轉強，或創造更佳港股投資前景。

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記者：宋佩恩