  • 27°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 10:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【GOOG】Google研在搜尋引擎中加入AI元素、新項目命名「Magi」　應對Bing等競爭

股市 10:16 2023/04/17

分享：

分享：

【GOOG】Google研在搜尋引擎中加入AI元素、新項目命名「Magi」　應對Bing等競爭

外電報道，當Google員工於3月份得知韓國三星考慮以微軟（美：MSFT）旗下搜尋引擎Bing，取代Google作為預設搜尋引擎後感到驚訝，主要由於微軟為Bing增加了人工智能（AI）技術。

《紐約時報》報道，Google母公司Alphabet（美：GOOG）為迎戰，正積極建構一個全新搜尋引擎，將於現有搜尋引擎中加入AI元素，並將這個新項目命名為「Magi」。「Magi」將會為用戶提供更具個人化的經驗，以接近用戶的需要。

現時「Magi」項目的參與人數逾160人，初步計劃向美國逾100萬用戶開放新功能，並於年底前將測試用戶人數增加至3000萬。

Google上周邀請了一些員工測試Magi的功能，並鼓勵他們向搜尋引擎提出後續問題，以判斷其展開對話的能力。

【退休積滿Fund】MPF退休前部署（下）退休前遇上大跌市唔洗驚？專家分享翻身策略

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】MPF退休前部署（下）退休前遇上大跌市唔洗驚？專家分享翻身策略

相關文章：【反壟斷監管】Google 尋求美國法庭終止其反壟斷訴訟案件

相關文章：【反壟斷監管】Google 遭韓國罰款2.5億港元　涉阻止廠商於競爭對手平台發布遊戲

編輯：陳韻妍

 

美股 手機Apps 科技產品 Alphabet（美：GOOG） Google 人工智能 美國 Alphabet Samsung
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【周大福1929】周大福升半成　上季港澳同店銷售增長96.5%　黃金首飾及產品同店銷售及單價均升逾倍

下一篇文章

【盈警︱水泥股】中國建材插一成　發盈警、料首季轉蝕約5.5億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【外圍一周前瞻】市場關注美股季績　多名聯儲局官員將發表講話
【外圍一周前瞻】市場關注美股季績　多名聯儲局官員將發表講話
【港元滙價】金管局今晨承接9億港元沽盤　銀行體系結餘跌至563億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接9億港元沽盤　銀行體系結餘跌至563億（不斷更新）
【Morning精點】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家｜恒生銀行地面分行延長半小時至5點關門｜天水圍價購太古城2房
【Morning精點】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家｜恒生銀行地面分行延長半小時至5點關門｜天水圍價購太古城2房
【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險
【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險
【美國加息】耶倫：美國銀行界信貸緊縮　將否定儲局需要更多加息
【美國加息】耶倫：美國銀行界信貸緊縮　將否定儲局需要更多加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款