▲ 【GOOG】Google研在搜尋引擎中加入AI元素、新項目命名「Magi」 應對Bing等競爭

外電報道，當Google員工於3月份得知韓國三星考慮以微軟（美：MSFT）旗下搜尋引擎Bing，取代Google作為預設搜尋引擎後感到驚訝，主要由於微軟為Bing增加了人工智能（AI）技術。

《紐約時報》報道，Google母公司Alphabet（美：GOOG）為迎戰，正積極建構一個全新搜尋引擎，將於現有搜尋引擎中加入AI元素，並將這個新項目命名為「Magi」。「Magi」將會為用戶提供更具個人化的經驗，以接近用戶的需要。

現時「Magi」項目的參與人數逾160人，初步計劃向美國逾100萬用戶開放新功能，並於年底前將測試用戶人數增加至3000萬。

Google上周邀請了一些員工測試Magi的功能，並鼓勵他們向搜尋引擎提出後續問題，以判斷其展開對話的能力。

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編輯：陳韻妍