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【GOOG】三星據報考慮轉投微軟Bing為預設搜尋　Google急研加入AI元素、冀箍30億美元營收

股市 11:34 2023/04/17

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【GOOG】Google研在搜尋引擎中加入AI元素、新項目命名「Magi」　應對Bing等競爭

微軟（美：MSFT）在旗下產品逐步引入人工智能初企OpenAI技術後，外電報道，韓國三星（Samsung）考慮以微軟搜尋引擎Bing取代Google，作為旗下智能裝置的預設搜尋引擎。報道指，Google員工3月得知消息後，大感驚訝。

《紐約時報》引述消息報道，若Google失去三星智能裝置的預設窗口，每年損失的營業額可達30億美元，但目前三星尚未作出結論。三星一向和微軟、Google都保持合作，包括在智能裝置預設有微軟的OneDrive以及多個Google應用。

Alphabet定下新項目「Magi」  讓搜尋引擎加入AI元素

報道續指，Google母公司Alphabet（美：GOOG）為迎戰，正積極建構一個全新搜尋引擎，將於現有搜尋引擎中加入AI元素，並將這個新項目命名為「Magi」。「Magi」將會為用戶提供更具個人化的經驗，以接近用戶的需要。

現時「Magi」項目的參與人數逾160人，初步計劃向美國逾100萬用戶開放新功能，並於年底前將測試用戶人數增加至3000萬。

Google上周邀請了一些員工測試Magi的功能，並鼓勵他們向搜尋引擎提出後續問題，以判斷其展開對話的能力。

Google行政總裁： 將加入對話式AI搜尋功能，可見【下一頁】

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編輯：陳韻妍

 

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