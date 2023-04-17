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【港股市況】滙豐ADR較港高逾2%　恒指黑期跌126點、道指期貨升71點（不斷更新）

股市 09:14 2023/04/17

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港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約97點，恒指料開報20340點。滙豐 （00005） ADR折合報57.05元，較港收市價高1.45元或2.6%。騰訊 （00700） ADR折合報360.14元，較港收市價低5.26元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.77元，較港收市價低1.73元或1.8%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報20305點，跌138點。

【08：37】【電動車】小鵬汽車料未來10年只餘8家頭部車廠　發布「扶搖」架構、縮新車研發周期

【08：30】【大行看法】光大伍禮賢：料恒指可挑戰21000關　中字股欠值搏率不宜高追

【08：16】恒指黑期跌126點，報20317點，道指期貨升71點，報34108點。

【08：09】【新冠疫苗】康希諾二價新冠mRNA疫苗獲中國藥監局臨床試驗批件

【08：04】【新股IPO】內地線上醫師平台梅斯健康2415今日起招股　一手入場費約2566元

【08：00】【大行看法】法巴徐啟敏：料中央未來更多谷經濟措施　睇好高息電訊股及新經濟股

【07：53】【體育用品股】361度首季主品牌零售額錄低雙位數增長　童裝品牌升20%至25%

【07：47】【新股IPO】內地白酒公司珍酒李渡6979今日起招股　一手入場費約2622元

【07：45】【Morning精點】美元霸權地位會被動搖？︱藍籌屋苑2房300萬有交易、原來又是呢個原因

【07：45】港股ADR收報20340點，跌97點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報57.05元，較港收市價高1.45元或2.6%。騰訊 （00700） ADR折合報360.14元，較港收市價低5.26元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.77元，較港收市價低1.73元或1.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美股上周五反覆偏軟。美大型銀行季績俏，未受累SVB危機 ；不過，美國3月零售銷售增速放緩，投資者憂消費市場正在萎縮，加上美國消費者對短期的通脹預期，增速創近兩年最快，道指上周五跌143點，報33886點；標指跌8點，報4137點；納指跌42點或0.35%，報12123點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
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