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【港股市況】滙豐升2%　汽車、濠賭股造好　恒生指數曾倒升（不斷更新）

股市 10:53 2023/04/17

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港股市況不斷更新

ATM向下，港股今早低開。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%、美團 （03690） 跌0.8%，騰訊 （00700） 跌0.2%，滙豐 （00005） 逆市升2%，恒指低開64點，開報20374點，科指跌0.6%，報4138點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：53】【人民幣】法巴：人民幣國際化加快將吸引更多外資流入A股市場　料今年離岸人債發行創新高

【10：49】【A股動向】中移動A股市值達2.2萬億人幣　超越貴州茅台、榮登A股市值最大公司

【10：43】陸控 （06623） 上市翌日，股價跌逾4%，低見32.8元創上市後新低。

【10：35】大市反覆，最新升約47點，報20486點，科指升0.3%，報4174點。

【10：35】IGG （00799） 升幅擴至兩成，破頂高見5.66元。

【10：32】中移動 （00941） 升近2%，破頂高見68.35元，聯通 （00762） 升0.5%，中電信 （00728） 升逾1%。

【10：28】中石油 （00857） 升逾3%，破頂高見5.28元，中石化 （00386） 升1%，破頂高見5.04元，中海油 （00883） 升0.2%。

【10：21】吉利 （00175） 升逾2%，比亞迪 （01211） 升0.6%，長汽 （02333） 升逾5%，廣汽 （02238） 升1%。

【10：17】大市再回落，跌約15點，報20423點。科指跌近0.1%，報4161點。

【10：12】周大福 （01929） 升逾5%，高見16.68元。周大福上季度港澳同店銷售增長96.5%，同店銷量亦增10.3%。

【周大福1929】周大福上季港澳同店銷售增長96.5%　黃金首飾及產品同店銷售及單價均升逾倍

【10：10】商湯 （00020） 最新跌逾3%，低見2.82元。

【10：08】【盈警︱水泥股】中國建材插一成　發盈警、首季轉蝕約5.5億人幣

【10：03】藥明生物 （02269） 回吐，股價早段逆市跌近3%，低見53.25元。

【09：59】美團（036690）轉升1%，騰訊 （00700） 升0.1%，阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.3%。另外，小米 （01810） 升0.2%，京東 （09618） 跌0.7%。

【09：58】IGG （00799） 股價升逾12%，破頂高見5.46元。

【09：57】融創中國 （01918） 股價反彈逾9%，高見2.09元。

【09：54】中芯 （00981） 升幅擴至逾4%，破頂高見24.95元。

【09：51】小鵬汽車 （09868） 升逾8%，理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 升近半成。

【09：49】【家電股】海信家電大升22%破頂　首季淨利潤按年升1倍至1.35倍

【09：47】恒指升幅擴大至近100點，報20531點，升92點，科指升0.6%，報4187點。

【09：44】大市轉升10點，報20449點。

【09：44】中芯國際 （00981） 升近3%，破頂高見24.6元。

【09：43】港股開市後跌幅收窄，恒指最新跌7點，報20431點，科指轉升，報4165點。

【09：41】濠賭股逆市向上，銀娛 （00027） 升0.9%，金沙 （01928） 、永利 （01128） 升逾1%，美高梅 （02282） 升逾3%，澳博 （00880） 升1%，新濠 （00020） 升0.4%。

【09：38】中盈盛達融資擔保 （01543） 反彈幅度擴大至近1.5倍，高見0.92元。

【09：37】中建材 （03323） 預期首季由盈轉虧，蝕5.5億元人民幣，股價早段挫近一成，低見5.87元。

【09：32】中盈盛達融資擔保 （01543） 反彈逾8成，高見0.7元，成交1766萬元。

【09：30】半新股北森 （09669） 再跌8%，低見16元創上市新低。

【新股IPO】北森控股上市兩日　遭國際資源掟貨套現逾5000萬元

【09：28】【光伏股】信義能源低開逾5%　擬10供1、籌逾16億元　供股價折讓一成

【09：27】商湯 （00020） 偏軟跌0.3%。聯交所披露，軟銀創投機構願景基金上周四場內出售5000萬股商湯，平均價每股2.7713元，套現1.39億元。

【商湯20】軟銀上周四沽5000萬股商湯　套現1.39億

【09：21】ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%、美團 （03690） 跌0.8%，騰訊 （00700） 跌0.2%，滙豐 （00005） 逆市升2%，恒指低開64點，開報20374點，科指跌0.6%，報4138點。

【HSBC滙豐】滙豐升2%　出售法國零售業務有變卦　首季回撥20億美元

【09：13】期指開報20305點，跌138點。

【08：37】【電動車】小鵬汽車料未來10年只餘8家頭部車廠　發布「扶搖」架構、縮新車研發周期

【08：30】【大行看法】光大伍禮賢：料恒指可挑戰21000關　中字股欠值搏率不宜高追

【08：16】恒指黑期跌126點，報20317點，道指期貨升71點，報34108點。

【08：09】【新冠疫苗】康希諾二價新冠mRNA疫苗獲中國藥監局臨床試驗批件

【08：04】【新股IPO】內地線上醫師平台梅斯健康2415今日起招股　一手入場費約2566元

【08：00】【大行看法】法巴徐啟敏：料中央未來更多谷經濟措施　睇好高息電訊股及新經濟股

【07：53】【體育用品股】361度首季主品牌零售額錄低雙位數增長　童裝品牌升20%至25%

【07：47】【新股IPO】內地白酒公司珍酒李渡6979今日起招股　一手入場費約2622元

【07：45】【Morning精點】美元霸權地位會被動搖？︱藍籌屋苑2房300萬有交易、原來又是呢個原因

【07：45】港股ADR收報20340點，跌97點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報57.05元，較港收市價高1.45元或2.6%。騰訊 （00700） ADR折合報360.14元，較港收市價低5.26元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.77元，較港收市價低1.73元或1.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五反覆偏軟。美大型銀行季績俏，未受累SVB危機 ；不過，美國3月零售銷售增速放緩，投資者憂消費市場正在萎縮，加上美國消費者對短期的通脹預期，增速創近兩年最快，道指上周五跌143點，報33886點；標指跌8點，報4137點；納指跌42點或0.35%，報12123點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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