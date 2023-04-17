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【新冠疫苗】康希諾二價新冠mRNA疫苗獲中國藥監局臨床試驗批件

股市 08:09 2023/04/17

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【新冠疫苗】康希諾二價新冠mRNA疫苗獲中國藥監局臨床試驗批件

康希諾 （06185） 宣布，集團開發的二價新型冠狀病毒mRNA疫苗已獲得中國國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。

該疫苗由集團及下屬公司康希諾（上海）生物研發有限公司、康希諾（上海）生物科技有限公司共同申請。臨床前研究結果顯示，二價新冠mRNA疫苗相較於單價新冠疫苗對原始毒株、Omicron BA.1、BA.2.75、 BA.4/5和XBB.1具有更廣譜的中和抗體反應。

集團指，該產品毒理學研究結果顯示其具有較高的安全性，臨床開發前景良好，在保護機體免受現有變異株感染方面具有臨床潛力。 集團當前建立的mRNA技術平台，擁有自主設計、開發的序列優化軟件，可得到影響穩定性的關鍵位點及有效提高抗原表達量的最優序列，CMC（Chemistry， Manufacturing and Controls）工藝簡練，可以縮短產品開發時間，快速實現科研成果產業化。

集團mRNA疫苗生產基地一期項目設計產能1億劑，目前已進入工藝驗證階段。

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編輯：姚卓然

疫苗 康希諾生物（06185） 冠狀病毒 港股 生物科技
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