▲ 【新股IPO】內地線上醫師平台梅斯健康2415今日起招股 一手入場費約2566元

內地線上醫師平台梅斯健康 （新上市編號︰02415） 今日起（17日）至20日招股。梅斯健康計劃發行6678.9萬股，一成於香港作公開發售，集資最多6.8億元，招股價介乎9.10元至10.16元，每手250股，一手入場費約2565.6元。梅斯健康預期將於4月27日掛牌。

梅斯健康運營中國在線專業醫師平台，主要向客戶提供醫師平台解決方案、精準全渠道營銷解決方案及RWS解決方案。截至2022年底，擁有約290萬名註冊醫師用戶，去年平均每月活躍用戶達約270萬人。

2022年收入3.5億元人民，按年升17.2%，年內虧損9988.1億元人民幣，收窄33.9%。

梅斯健康引入Harvest、廣發全球、安吉國融、安吉交投、安吉創投及七彩靈峰為基石投資者，合共投資4000萬美元。

所得款項淨額約45%用於業務擴張，35%用於進一步的技術開發以加強我們的技術與數據能力，15%用於其潛在投資及收購或與能夠與業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟，5%作營運資金及其他一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩